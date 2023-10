Měl jsem v životě dvě stě dívek, museli ze mě vymítat ďábla, říká lékař Barták

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Lékař Jaroslav Barták odsouzený za znásilňování se právě před rokem dostal na svobodu. Nyní je o něm znovu slyšet. Vrátil se do Lvího klubu Praha a chystá se od státu vymoci milionové odškodné. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil i o svém pobytu za mřížemi, kde se prý definitivně napravil. A to podstoupením exorcismu. „Velmi mne to očistilo, závislost na sexu vymizela,“ říká.