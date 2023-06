Hygienici se zaměří na azbest a olověné rozvody, v hledáčku mají hlavně školy

Azbestová a minerální vlákna mohou při vdechování poškozovat plíce, olovo ve vodě může být zase rizikem po těhotné nebo malé děti, ovlivňuje vývoj mozku.

V letech 2011 a 2012 hygienici zkontrolovali 250 školních budov z let 1950 až 1990, kdy se azbestové materiály na stavbách běžně používaly. Loni na podzim kontroly zopakovali na 20 místech, zkontrolovali 142 školních tříd. „Chtěli jsme ověřit, jestli pozdějšími rekonstrukcemi nedošlo ke vzniku dalšího zdroje azbestu,“ uvedl Fošum.

Vlákna azbestu mohou podle informací na webu Státního zdravotního ústavu způsobovat zdravotní komplikace, zejména při jejich vdechování. Hrozí poškození plic, takzvaná azbestóza, při níž se plicní tkáň zjizví, dýchání je ztížené a plicím se nedaří dostatečně okysličovat krev. V důsledku dlouhodobé expozice se může u lidí vyvinout i rakovina.

Hygienici proto dozorují například u demolic domů, které azbest obsahují, příkladem budiž například telekomunikační budovy na pražských Olšanech. Kontroly se zaměřují jak na riziko pro pracovníky, tak únik drobných vláken do okolí.

Azbest se vyskytuje i v přírodě, proto hygienici kontrolují i lomy, kde se těží horniny s potenciálním výskytem azbestu. „Máme vytipované horniny, které mohou obsahovat kapsy s azbestovými nebo minerálními vlákny. Cílem je nastavit mechanismy, jak s tím pracovat,“ dodal Fošum. Je podle něj potřeba zajistit bezpečnost pracovníků a bránit šíření vláken do okolí lomů.

Azbestová databáze

Do budoucna by měl vzniknout takzvaný Národní azbestový profil, tedy databáze budov, které tuto látku obsahují. Podle Fošuma je to požadavek Evropské unie, v současné době se diskutuje o tom, zda do databáze zahrnout veřejné nebo i soukromé budovy. ČR podle něj evidenci soukromých nepodporuje. „Kdy databáze a navazující soubor opatření, jak se azbestu v budovách zbavit, vznikne, zatím není jasné,“ uvedl.

Větší důraz na staré vodovody a azbest vychází z nové evropské legislativy, musí se mu věnovat všechny evropské země. V letošním roce se tak hygienické stanice zaměří na školy, kde jsou ještě původní olověné vodovodní trubky. Jde o takové, které byly postavené před rokem 1945 a zatím neměly rozvody kompletně rekonstruované.

Podle nového zákona, který z evropské směrnice vychází, budou muset mít majitelé takových budov posudek, pokud v nich sídlí školy, školky nebo lůžková zdravotnická či sociální zařízení, například nemocnice nebo domovy pro seniory.

Výměna rozvodu pitné vody může podle odhadů ministerstva zdravotnictví v materiálu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví přijít na 150 000 až 200 000 korun, dříve na ně bylo možné získat i městské nebo státní dotace. Limit pro zdravotně nezávadnou vodu je deset mikrogramů olova na litr vody.