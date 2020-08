Co při požáru, když nelze utéct? Utěsnit dveře místnosti, radí mluvčí hasičů

22:49 , aktualizováno 22:49

Požár panelového domu v Bohumíně na Karvinsku, při němž v sobotu zemřelo 11 lidí z toho 3 děti, je nejhorší takovou událostí za třicet let. Svědci události kritizovali hasiče za pozdní reakci. Mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp pro iDNES.cz popsal, jak zásah v 11. patře panelového domu probíhá, s jakými komplikacemi se hasiči potýkají i co by měli lidé dělat, pokud jim začne v bytu hořet.