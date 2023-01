Když se rozsvítí, poznáte, kdo je od nás. Reagujeme na světlo, říká elitní hasič

Čtvrtstoletí sloužil Pavel Mošnička u pražských hasičů. Koncem listopadu odsloužil jako velitel čety poslední směnu a odešel do civilu.

Vzpomenete si na první den ve službě?

Bylo to v říjnu 1997, nastoupil jsem do provizorní dřevěné stanice z roku

1942 na pražském Smíchově. Byl jsem mladý, plný plánů a dostal jsem se do skanzenu. Vevnitř bylo navíc tak zakouřeno, že když jsem se chtěl někomu představit, musel jsem se sehnout níž, pod tu kouřovou clonu, abychom si viděli do obličeje.