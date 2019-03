Kvůli střelbě v nemocnici zvažuje Hamáček novou databázi zbraní a zdraví

15:04 , aktualizováno 15:04

Lépe hlídat to, kdo má střelnou zbraň a jaký je jeho zdravotní stav, chce ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. „Co by bylo ku prospěchu, by bylo větší propojení databází,“ uvedl Hamáček. Reagoval tak na událost, k níž došlo v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v níž čtyřiasedmdesátiletý pacient jednoho z pacientů zastřelil a dalšího zranil.