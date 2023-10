Guru Jára i jeho asistentka jsou volní. Vazba byla delší než trest, řekl právník

Guru Jára i Barbora Plášková tak byli nyní po několika týdnech z české vazby propuštěni. Česká policie je přitom eskortovala právě z Filipín, kde v deportační vazbě čekali na rozhodnutí o tom, zda jim bude udělen náboženský azyl.

Soudy se případem sexuálního zneužívání studentek esoterické školy Poetrie zabývají od roku 2014. Již tehdy v říjnu zlínský krajský soud uložil Dobešovi trest deset let vězení a Pláškové 9,5 roku.

Čím jste u soudu argumentoval?

Podal jsem obě žádosti v podstatě se stejnou argumentací. Argumentoval jsem třeba dvěma německými rozsudky v podobných případech, kdy soudy uznaly pobyt ve vydávací vazbě a odečetly či započetly jej do délky trestu. Zároveň i popisem tamní vazby, nelidskými podmínkami, zprávou o jejím dobrém chování a podobně. Usnesení týkající se Barbory Pláškové mi od soudu přišlo do datové schránky včera, pro pana Dobeše pak předevčírem. V tuto chvíli jsou oba dva propuštěni a na svobodě.

Kde se nachází?

V tuto chvíli nejsme v kontaktu protože v době, kdy byli v české věznici, kdy pan Dobeš seděl v Plzni na Borech a paní Plášková na Ruzyni, jsme byli v kontaktu přes telefon věznice či při osobních návštěvách. Naposledy jsem je navštívil v pondělí, v úterý jsme podali žádosti o propuštění. Soud rozhodl, že započte celou dobu od jejich zadržení, tedy v případě pana Dobeše od 15. května 2012 do jeho vydání do České republiky, v případě paní Pláškové od 14. dubna 2015 opět do jejího zadržení a umístění do výkonu trestu. Tento pobyt byl delší, než délka trestu, kterou dostali.

U českého soudu jste argumentoval německými rozsudky?

Ano, byl to jeden z argumentů, protože případ řešený právě v Německu v roce 2020 byl téměř totožný. Jsem rád, že paní soudkyně mé argumentaci vyhověla. Česká republika měla vynikající příležitost prokázat svůj závazek vůči lidským právům a svobodě náboženského vyznání.

Zamíří nyní oba dva zpět na Filipíny, kde mají svou „základnu“?

Toto v tuto chvíli nevím, je to možné, nelze to vyloučit. Každopádně v následujících dnech s nimi budu v osobním kontaktu a uvidíme. Jsem rád, že jsme uspěli a oba jsou na svobodě.