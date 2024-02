EU nestíhá vyrábět, nakupujme munici pro Ukrajinu i jinde, vyzval Lipavský

Evropská unie přislíbila loni Ukrajině, že jí do konce letošního března dodá milion kusů dělostřelecké munice, zatím ale dodala asi jen 330 000 kusů. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno uvedl, že očekává, že do března údaj naroste asi o 200 000, a unie se tak dostane na přibližně 52 procent svého cíle. Milion nábojů poskytne EU podle něj Ukrajincům do konce roku.

Francie, která je unijním lídrem v obranném průmyslu, vždy usilovala o to, aby dodávky munice pocházely z místních zdrojů, napsal web Politico. Unijní zbrojovky ale tak velké množství ani nestíhají vyrábět, i z tohoto důvodu Češi přišli s návrhem, aby se EU po dělostřelecké munici poohlédla i za svými hranicemi.

Českému ministrovi zahraničí „přijde velice logické“, že by se munice měla dát pořídit i mimo Evropskou unii. Lipavský to v sobotu řekl v Bruselu, kde se účastní neformálního zasedání šéfů unijních diplomacií. „Uvidíme, jak v naší snaze budeme úspěšní,“ dodal. Nyní je na ostatních státech EU, zda tento návrh podpoří. Podle Politica by se Česko chtělo obrátit na zbrojní firmy například v Jižní Koreji, Turecku či Jihoafrické republice.