Zablokuje Orbán další pomoc Ukrajině? Lídři EU rozhodnou o 50 miliardách eur

Původně měli evropští lídři o pomoci Ukrajině na další čtyři roky rozhodnout už na prosincovém summitu. Maďarsko ale dohodu zablokovalo a jednání se odložilo na 1. února. Všech ostatních 26 států, včetně Česka, s poskytnutím 50 miliard eur souhlasí.

Podle nejmenovaného vysokého představitele EU jednali se zástupci Maďarska o změně postoje v poslední době téměř každý den. Předseda Evropské rady Charles Michel si minulý týden s Orbánem volal. „Zaznamenali jsme v jednání ze strany Maďarska posun, ale je to těžké. Zatím jsme k dohodě nedospěli,“ popsal zdroj z EU.

O větší vstřícnosti svědčí i příspěvek Orbánova poradce Balázse Orbána (nejsou příbuzní, pozn. red.) na sociální síti X. Napsal, že maďarská vláda je „nyní otevřená použití peněz z unijního rozpočtu na pomoc pro Ukrajinu, a dokonce přistoupit ke společnému zadlužení,“ ovšem jen pokud k dohodě budou přidána další ustanovení umožňující Maďarsku později změnit názor. Orbán chce, aby EU finanční pomoc Ukrajině jednou za rok přehodnocovala.

Jestli s tím ostatní státy budou souhlasit, není jasné. Zmiňovaný zdroj z EU nicméně uvedl, že unie za nejlepší možné řešení považuje právě dohodu mezi všemi 27 státy a že maďarské delegaci v posledních týdnech předložili několik návrhů.

Pokud by Maďarsko nakonec přece jen odmítlo, pak by unie přistoupila k plánu B – dohodě mezi zbylými 26 státy. „Taková dohoda by byla ale komplikovaná a není to preferovaná varianta,“ řekl k tomu unijní zdroj.

S evropskými lídry se ve čtvrtek spojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostřednictvím videohovoru.