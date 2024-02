Největší hrozbou jsou ruský imperialismus a Trumpův vztah k NATO, míní Lipavský

Největší momentální hrozba je podle ministra zahraničí Jana Lipavského „ruský imperialismus,“ uvedl to v rozhovoru pro CNN. „Máme velmi pevnou národní bezpečnostní strategii, která popisuje všechny důležité hrozby, které proti nám stojí,“ doplnil Lipavský.

Podle Lipavského by se měla Česká republika připravovat na možnost, že by se znovu stal prezidentem USA Donald Trump. Ten v minulých dnech zaskočil výroky o tom, že pokud by v Evropě došlo k napadení NATO, tak by Spojené státy nepřišly pomoc. Trump také řekl, že by USA měly opustit Severoatlantickou alianci.

„Je dobře známo, co Trump a republikáni říkají k zahraniční politice, známe jejich pohled na světové problémy. Nemělo by to pro nás být tedy překvapení,“ zmínil Lipavský v rozhovoru.

Evropa musí podle Lipavského hledat jakékoliv možné cesty, aby dostala na Ukrajinu další munice a zbraně, „aby mohla bojovat s ruskou imperialistickou invazí“. Produkce evropských zbraní není však momentálně dostatečná.

„Je dobré mít ambice, ale také vojenští představitelé potřebují jasně vědět, s čím mohou počítat,“ pronesl šéf tuzemské diplomacie. Podle něho se hovoří i o zapojení některých mimoevropských zemí, jako například Jižní Koreje.

„Rusko a jeho spojenci se snaží zničit světový řád a učinit ze světa to nejhorší možné místo. Rozhodně musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom Ukrajině pomohli právě teď,“ uvedl ministr Lipavský a připomněl, že je důležité si uvědomit, že invaze na Ukrajině není pouze regionální konflikt.