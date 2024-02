Stát digitalizuje další část zdravotnictví. Žádanky bude lékař posílat elektronicky

„Aktuálně probíhají práce na přípravě standardizovaných verzí eŽádanek na jednotlivé typy vyšetření. To je jedna z podmínek pro zavedení centrálního systému,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Součástí centrálních projektů jsou také technické řešení a technologické zázemí systému. Ty by podle resortu měly vzniknout v průběhu letošního a příštího roku. „Předpokládáme, že pilotní provoz, který by demonstroval a ověřil funkcionality, by byl k dispozici v tomto volebním období,“ doplnil Jakob.