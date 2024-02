V digitalizaci jsme nad průměrem EU, v něčem i na špici, hájí vládu Bartoš

Podle Ivana Bartoše na tom Česko skutečně není tak špatně. Česká republika se prý v pomyslné tabulce evropské digitalizace pohybuje nad průměrem. „Když máte dobrou síť a infrastrukturu, a my teď stavíme v národním plánu obnovy připojení, tak vás to okamžitě vystřelí (tabulkově) nahoru.“

V něčem jsme na špici

„Ale třeba i v oblasti elektronických identit, e-dokladů nebo v prvním kroku směrem k evropské elektronické peněžence jsme mezi třemi nejlepšími státy v Evropě, takže to nás řadí na špici,“ konstatuje šéf Pirátské strany.

„Jsme výborní v e-shopech, významně dobře jsme na tom s open daty, v tom jsme jednička nebo dvojka v Evropě, byť i já bych si představoval, že by se i data pro vědeckou komunitu nebo anonymizovaná data vystavovala daleko lépe,“ pokračuje Ivan Bartoš.

„Ale všichni, kteří jsou nad námi, měli už dříve svou vlastní digitální informační agenturu, a tím překonali mezirezortismus,“ dodává ministr. Podle něj právě mezirezortismus brzdí významně digitalizaci v Česku.

Jednotlivé instituce a úřady totiž s nedůvěrou sdílejí své informace a svá data, a tím zaostává propojení jednotlivých systémů. A právě DIA má celý proces výrazně urychlit.

Podle šéfa DIA na tom Česko v digitalizaci není nejhůře, ale problémem jsou podle něj platové podmínky jeho zaměstnanců. „Platy nás skutečně strategicky znevýhodňují. Mzdy v IT ve státní správě v poměru vůči jiným zemím jsou u nás opravdu špatné. Znesnadňuje to naši schopnost najít dobré talenty do státních služeb,“ připouští Mesršmíd.

Problémem jsou platy pro specialisty

Podle ministra Bartoše se i na lepším platovém ohodnocení pracovníků DIA pracuje. Sám ale přiznává, že jde o zdlouhavý proces, protože se musí zásadně změnit mzdové tabulky v celém státním sektoru. Urychlí to zřejmě národní plán obnovy, díky kterému budou moci být někteří specialisté DIA vypláceni mnohem lépe přímo z prostředků Evropské unie.

„Jsem přesvědčen o tom, že dobře zaplacení odborníci ušetří na straně státu stovky milionů korun, takže si na sebe bohatě vydělají a státu se vyplatí,“ myslí si Mesršmíd.

V další části Rozstřelu pak ministr pro místní rozvoj hodnotil jednotlivé digitální projekty ve státní správě. „Slíbili jsme, že na začátku roku 2024 dostaneme do telefonu občanku, řidičák a technický průkaz. Ty už nemusíte nosit u sebe, neboť v centrálních registrech na území ČR si je policie ověří v samotném systému. To je částečně splněno a myslím si, že 300 tisíc uživatelů e-dokladů ani ne po měsíci fungování je dobré číslo.“

„A to říkám s vědomím toho, že teď startujeme spoustu dalších digitálních projektů velmi rychle za sebou v jednotlivých rezortech. A ty starty nejsou vždycky úplně optimální. Ale na rozdíl od soukromého sektoru si moc nemůžeme vybírat čas spuštění a množství lidí, které k tomu systému pustíme. Ale věřím, že i tady se zlepšíme,“ míní Bartoš.

Ten před časem v Rozstřelu (v lednu 2022), tedy před dvěma roky, mimo jiné prohlásil, že do roku 2024 by chtěl zajistit propojení všech státních informačních systémů, aby mohli občané prostřednictvím jediného formuláře podat přiznání k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Daňové přiznání na jedno kliknutí?

To se ale zatím kompletně nepodařilo. „Ale v tomto máme poměrně jasně daný termín, a to právem občana na digitální službu, kdy v roce 2025 už by skutečně všechny tyto tři služby měly být digitální. A co se propojení datového fondu týče, tak to je systém, který má být ve formě jednotného inkasního místa, kde tyto tři agendy budou sloučeny. Je to rezortní projekt ministerstva financí a na Portálu občana v konstrukci moderních služeb se tímto směrem posouváme.“

Ivan Bartoš se také stále nevzdal myšlenky daňového přiznání „na jedno kliknutí“ a v Rozstřelu znovu slíbil, že od 1. července se naplno zrealizuje digitalizace stavebního řízení, které bude možné kompletně provádět online a zkrátí tak jeho délku.

Martin Mesršmíd pak ocenil Cermat za vytvoření digitálního systému pro přihlášky na střední školy. Proč ho ale nevytvořila přímo DIA? Nebo proč její pracovníci nepomohli řešit krizovou situaci ve chvíli, kdy měl systém DIPSy problémy?

„To závisí opravdu na mezirezortní spolupráci. Je potřeba daleko více sdílet aktuální stav a více si povídat. V tomto případě nic nenasvědčovalo tomu, že se situace vyhrotí tímto způsobem. Myslím si, že plán Cermatu byl poměrně ambiciózní, nicméně dobrý, zvládnutelný. To, že se to třeba o den zpozdilo a že to má negativní mediální dopad, to trochu zastírá fakt, že způsob, kterým se k tomu postavili, je vlastně velmi zajímavý,“ říká šéf DIA.

Jak se bude vyvíjet další fáze digitalizace České republiky? Které projekty teď DIA řeší? Kolik tam pracuje lidí? A splní kabinet v digitalizaci svůj vládní program? I na to odpovídali v Rozstřelu Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj z Pirátské strany a Martin Mesršmíd, šéf agentury DIA.