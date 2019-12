KVÍZ: Co víte o českých objevech v Egyptě? Soutěžte a vyhrajte knihu

Abúsír, hlavní koncese českých egyptologů v Egyptě, leží asi dvacet kilometrů od Káhiry. Už v počátcích egyptského státu byla nekropolí králů, kteří starověkému Egyptu vládli z nedalekého hlavního města Memfidy, a jejich vysokých hodnostářů. Vědci z Prahy zde na dvou kilometrech čtverečních zkoumají dobu zejména 5. dynastie, tedy dobu stavitelů pyramid, ale i pozdější. V podstatě každý rok odtud ohlašují další významné objevy, které nezřídka mění pohled na dosavadní poznatky o životě starověkých Egypťanů.

Na otázku, jaké objevy považují za nejvýznamnější, odpovídají zdrženlivě. Každý objev je totiž pro ně důležitý. Znamená další dílek do obrazu toho, jak starověký egyptský stát fungoval a jak se vyvíjel. Právě díky českému výzkumu například víme, že za vlády 5. dynastie se v Egyptě děly převratné společenské změny. Královská moc se z různých důvodů začínala drolit a přesouvat do nekrálovských rukou. Vysoké státní úřady, které do té doby zastávali výhradně královští synové, si najednou uzurpovaly mocné rodiny. Otcové je pak předávali svým synům, jejichž vliv postupně ještě víc sílil.

K těmto poznatkům přivedl české egyptology jejich archeologický výzkum a následné analýzy jednotlivých objevů. Už dávno totiž nejde jen o samotné monumenty, které se noří z tisíciletého písku. Důležité je, co ten který objev znamená a co říká o tehdejší společnosti.

Tajemství ukrytá v písku - 100 let české egyptologie

Právě v něm je možné pomoci si s odpověďmi soutěžního kvízu o knihu Tajemství ukrytá v písku – 100 let české egyptologie autorky Ivany Faryové, kterou vydalo Universum.

Kniha nabízí rozhovory s třinácti egyptology a příběhy několika objevů. Egyptologové vyprávějí o své práci, objevech i o sobě. Nechybějí kuriozity, které při své práci zažili. Jsou to skvělí vědci, učitelé a vypravěči. Každý rozhovor je naprosto jiný už jen proto, že každý z vědců má svou specializaci – někdo je archeolog, někdo expert na staroegyptské náboženství, písmo, matematiku a účetnictví nebo třeba medicínu a podobně. Každý z egyptologů se dělí o své zkušenosti a nabízí pohled na staroegyptskou civilizaci právě skrze svou konkrétní specializaci.