A co když se člověk na dovolené nakazí covidem? Klíčové je připojištění

Cestovní kancelář nemůže nést riziko za to, že se člověk na dovolené nakazí nakažlivou nemocí a bude se snažit vrátit domů do Česka v termínu, v jakém si naplánoval a zaplatil dovolenou.

Nemocní nemají letět, říká ministerstvo

„Hromadnou dopravou by nemocní neměli cestovat. U nás je teď izolace kvůli covidu sedm dní a nařizuje ji lékař. Klíčové je, jak je to v té zemi, co oni přímo nařizují a správně by neměli nemocní nastoupit do letadla,“ řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

To, že cestovní kancelář nemůže člověku, který se na dovolené náhodou nakazí covidem, garantovat, že se dostane do letadla, říká mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

„V takovém případě musí ten člověk zůstat v té destinaci. My nebudeme brát nikoho, kdo má nějaký zdravotní problém. To není jen covid, to může být cokoli jiného. Postupy jsou stanovené u jakéhokoli zdravotního problému,“ uvedla mluvčí Čedoku.

„Člověk musí následovat pravidla, která v té zemi platí. Že by se někdo nakazil přímo na dovolené, se stávalo v jednotkách případů i v době, kdy ten covid řádil. Pojištění na covid kryje právě případy, kdy tam ten člověk musí zůstat a čekat na negativní test,“ řekl iDNES.cz mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Covid prodloužil klientům pobyt na Madeiře

„Na dovolenou by nikdo neměl odjíždět bez kvalitního cestovního pojištění, které doporučujeme uzavřít ihned při zakoupení zájezdu,“ uvedla Pavlíková z Čedoku. Případy, kdy se klienti na dovolené covidem nakazili, cestovka už letos zaznamenala.

„Od ledna letošního roku jsme zaznamenali jen několik případů, že v zahraničí naši klienti onemocněli covidem-19 nebo se nemoc u nich v zahraničí projevila, například v Dominikánské republice, kde klienti zůstali po dobu karantény ve svém hotelovém pokoji, nebo na Madeiře, kde se jejich pobyt prodloužil,“ řekla mluvčí Čedoku.

Samotné cestovní kanceláře na to ale nemají úplně jednotný názor. Mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk zapochyboval, zda by vůbec mohli klientovi zakázat jít na palubu letadla, pokud chytí na dovolené covid.

„My mu sdělíme, že porušuje pravděpodobně pravidla té dané země, záleží, v jaké zemi je, a že tím riskuje, ale je to zodpovědnost každého občana. Nemáme nástroj na to říci, vy prostě nesmíte nastoupit do letadla, protože každý zodpovídá sám za sebe. Upozorníme ho na to, poskytneme mu součinnost, když tam potřebuje zůstat déle, s přesunem do karantény v rámci hotelu, od toho jsou tam delegáti, ale zabránit ve vstupu na palubu mu nemůžeme,“ je přesvědčen Bezděk.

Když se člověk nakazí, mohou ho přestěhovat

„Pokud je pojištěný na covid a to samozřejmě všechny cestovní kanceláře doporučují, tak všechny věci, které jsou spojeny s covidem, hradí pojišťovna, ať už je to izolace v té zemi, nebo přeprava domů. Samozřejmě pokud je nakažený covidem, tak ho žádný přepravce nevezme,“ prohlásil místopředseda a mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Lidé by se ale ani s kvalitní cestovní pojistkou neměli radovat, že jim tato pojistka umožní v případě nemoci prodloužení dovolené.

„Neznamená to, že by dovolená s covidem pokračovala v hotelu, který má koupený. Navíc, pokud je člověk v izolaci, nemůže využívat hotelová zařízení jako kdyby byl zdravý člověk. To by popíralo, že je covid nakažlivá nemoc,“ uzavřel Papež. Právě vhodné připojištění pak člověku zajistí, aby se mu dovolená výrazně neprodražila.