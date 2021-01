Sex, drogy, násilí na zvířatech... Na darkwebu koupíte všechno, říká expert

Můžete nám laikům přiblížit, co to vlastně temný web je, proč vznikl a jak funguje?

Na začátek je asi nutné poznamenat, že dark web se neukrývá kdesi v hlubokém podzemí internetu, jak si někteří představují. Je dostupný komukoliv, a to v podstatě jenom na několik kliknutí myší. Dokonce se na něm nedějí jenom ilegální obchody a lidé si neukájejí nějaké zvrácené choutky. Část aktivit na něm je naprosto legitimní, dokonce potřebná a vítaná. I proto jsem napsal o tomhle fenoménu knihu. Nešlo mi o to, popsat nějaký návod, ale pravdivě informovat o tom, co se skutečně děje.

A k vašim otázkám... Laikovi je nutné asi sdělit, že to, co se mu zobrazuje v jeho prohlížeči na počítači, je jenom velmi malá podmnožina toho, co je na internetu dostupné. Internet se skládá z nepřeberného množství sítí a nefunguje pouze na rozhraní www. Pro srovnání: představte si moře – to, co vidíte na hladině, je jen velmi malá část toho, co existuje pod ní. Vyhledávače jako Google nebo český Seznam dokážou zobrazovat stránky a informace na hladině – používají k vyhledávání roboty, které prolézají jako pavouci sítí a pátrají, co by zhltly a ukázaly vám po zadání dotazu. To ostatní – pod hladinou – vám ale nezobrazí. Často jenom proto, že spousta proudících a sdílených informací prostě veřejně přístupná není.