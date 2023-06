Daň z majetků nad 100 milionů. Sociální demokraté ukázali svůj návrh balíčku

„Fialova vláda chce plošně zvýšit daně z nemovitostí všem. Sociální demokracie naopak prosazuje solidární přístup – například v podobě daně z velkých majetků v hodnotě nad 100 milionů Kč se sazbou 1 % ročně po vzoru návrhu projednávaného v Německu,“ napsali sociální demokraté do svého konsolidačního balíčku, s nímž vytáhli do boje za opětovné získání voličů.

„Je třeba obnovit dědickou daň, která je běžná ve vyspělých státech světa právě jako alespoň částečná brzda rozevírajících se nůžek ve společnosti. Na místě je zachovat osvobození od této daně pro menší majetky. Dědická daň se bude aplikovat pouze na majetky například od 50 milionu korun výše,“ navrhuje také SOCDEM, což je nová zkratka strany, která se objevují i v jejím novém logu.

„Sociální demokracie je schopná dát do pořádku hrozivé deficity, kterých současná vláda dosahuje. Máme připravená opatření, která způsobí, že během dvou let od jejich přijetí Česká republika může ve svém rozpočtu dosáhnout ročně výsledku až o 200 miliard lepší,“ řekl šéf strany Michal Šmarda.

Daň ze zisků obřích digitálních korporací

Vláda by měla podle návrhu konsolidačního balíčku sociální demokracie v orgánech Evropské bojovat za co nejrychlejší zavedení společné daně ze zisků obřích digitálních korporací jako jsou Meta (Facebook) a Google a než bude zaveden společný systém této daně, tak po vzoru Rakouska a dalších evropských zemí zavést tuto daň alespoň na národní úrovni.

Mají své Desatero Sociální demokraté na sjezdu, na němž upravili název strany i logo, schválili také své Desatero. „Spravedlivá společnost je taková, kde silnější člověk nemůže zneužívat slabšího postavení druhého člověka,“ říká třeba strana v jednom z bodů Desatera. V dalších bodech strana deklaruje, že „zápas o udržení veřejného důchodového systému je současně i zápasem o demokracii“ či „silná Evropská unie znamená silnější NATO a naši větší bezpečnost“.

Jestliže její nové logo, které sama strana označuje za okvětní lístek růže, může někomu připomínat i gilotinu, je zřejmé, komu by uťala část zisků.

Vyjadřuje to ostatně i heslo „Lidskost místo sobectví“ velmi podobné sloganu z 90. let „Lidskost proti sobectví“, kdy sociální demokracie, tehdy pod vedením Miloše Zemana, nabírala voliče a směřovala k tomu stát se nejsilnější stranou v zemi.

Už tehdy část levice hovořila také o milionářské dani. Teď jde straně, která změnila název ČSSD na Sociální demokracie (SOCDEM), o to, aby překročila práh pěti procent a vrátila se do první ligy české politiky – do Sněmovny.

Sociální demokracie také kritizovala vládou Petra Fialy navrhovanou úpravu daní.

„Vláda touto změnou vlastně říká, že je pro ni daleko přednější tiché víno než kojenci, než podpora rodin s dětmi, než výdaje domácností za vodu a energie,“ řekl ekonomický expert strany Michal Pícl.

Vyšší daň na balenou vodu než pornočasopisy

Pětikoalice totiž po váhání nechce zavést spotřební daň z nešumivého vína a při redukci tří sazeb DPH na dvě chce balenou vodu v základní sazbě daně 21 procent, tedy zdanit ji více než třeba pornografické časopisy, které mají být ve snížené sazbě DPH 12 procent.

„Sociální demokracie zásadně odmítá pravicové hrátky s DPH. Návrh předložený ODS výrazně poškozuje středně a nízkopříjmové obyvatele. Sociální demokracie podporuje snížení DPH na potraviny, zároveň s tím ale nemůže zdražit zbytek komodit v nejnižší sazbě,“ napsala do svého návrhu konsolidačního balíčku, s nímž chce zabojovat o to, aby přilákala zpět voliče.