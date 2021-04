Otázka na číslo bytu má při sčítání své opodstatnění. Pomůže komisařům

Podle mluvčí Sčítání 2021 Jolany Voldánové je číslo bytu potřebné hned ze dvou důvodů. Ten první je, že číslo poslouží statistikům spojit si některé domácnosti „dohromady“.

„Některé bytové domácnosti se sčítají na více formulářích a ne vždy respektují instrukci, že do seznamu osob v bytě mají uvést všechny osoby, které v bytě žijí, nikoliv jen ty, za které se v daném formuláři vyplňují zjišťované údaje. Číslo bytu je pak pomocným údajem, který nám umožní dát tyto formuláře dohromady a „sestavit“ tak bytovou domácnost,“ popsala.



Číslo bytu by pak mělo pomoci i komisařům, kteří budou v druhé fázi chodit s listinnými formuláři. Poslouží jim totiž k tomu, aby nenavštěvovali takové byty, které jsou již sečteny online.

„Po opatřeních přijatých v souvislosti s pandemií, z nichž jedním je vyloučení vstupu komisaře do domu (pokud lze distribuovat formuláře zvenku), nebude možné se v bytech orientovat tak dobře jako z chodby. Kde však lze ze zvonků poznat, který byt je který (podle čísla nebo podle shody jména na zvonku se jménem vlastníka bytu podle ISKN, pozn. red.), komisař již nebude kontaktovat online sečtené domácnosti,“ uvedla Voldánová.

Dodala, že pro další statistické zpracování již číslo bytu nebude hrát roli, a potvrdila, že ČSÚ data nebude předávat žádným dalším institucím. „Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám,“ uvádí se na stránkách sčítání.

Problémy a posunutí termínů

Online sčítání lidu se od začátku potýká s problémy. Hned po svém spuštění 27. března systém zcela zkolaboval. Online formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána po spuštění a ČSÚ tak musel nakonec systém na několik hodin odstavit.

Problém následně nastal také u lidí nad 85 let se starými občanskými průkazy. Ti se nemohli přihlásit do online formuláře. Problém se podle mluvčího ČSÚ Jana Cieslara týkal tzv. knížek. Senioři nad 70 let si totiž nemusí průkazy vždy po deseti letech měnit, platnost je na 35 let. Chybu ČSÚ napravil ve čtvrtek.



ČSÚ po počátečních potížích nakonec přistoupil k prodloužení termínu, do něhož mohou lidé vyplněné online formuláře odeslat. Původně mělo online sčítání skončit 9. dubna, nyní je nový nejzazší termín 11. května. Bude tak končit ve stejný den, jako listinné sčítání.

Podle ČSÚ se může ale stát, že komisaři zazvoní v již sečtené domácnosti.

„Sčítací komisaři mají při pochůzkách k dispozici seznamy bytů v domech. Tyto seznamy se každé ráno budou aktualizovat, komisaři tak uvidí, které byty jsou online sečtené, s výjimkou těch, v nichž se domácnosti sečetly v den pochůzky,“ popsala Voldánová.