Za delší sčítání připlatí stát 5 milionů. Stejné firmě, které selhal formulář

ČSÚ spustil elektronické sčítání lidu v sobotu. Hned ráno ale musel systémy odstavit. Kvůli technické závadě nefungoval formulář na internetových stránkách. Sčítání se podařilo oficiálně obnovit ještě v sobotu po páté odpoledne, systém se však musel po odstranění závady opět otestovat.



Přitom vývoj aplikace vyšel Český statistický úřad (ČSÚ), pro který zakázku dodávala firma OKsystem, podle Registru smluv vyjde na zhruba 27,5 milionu korun. Firma měla na starosti například právě formuláře, které nefungovaly.

Statistický úřad rozhodl o prodloužení online sčítání. Původně mělo online sčítání skončit do 9. dubna, nový nejzazší termín je 11. května. „Už dříve bylo několik scénářů jestli, kdy a o jak dlouho eventuálně online sčítání prodloužit. Vlastně sobotní problémy rozhodnutí jenom uspíšily,“ řekla iDNES.cz mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Delší sčítání je paradoxně výhodou pro OKsystem, kvůli jehož formuláři na něj dojde. Přijde si totiž na dalších pět milionů korun.

„OKsystem byl vybrán ve férovém a transparentním otevřeném výběrovém řízení v souladu se zákonem. Jeho nabídka splnila všechny předepsané náležitosti a požadavky, a byla podle předem stanovených hodnotících kritérií ze všech nabídek nejlepší. Nyní není možné s tím něco dělat,“ zdůvodnila Voldánová, proč další peníze míří k dodavateli špatně fungující části sčítání.



Cena zakázky pro OKsystem včetně nového prodloužení tak nově podle Voldánové vyjde na 32,5 milionů korun, tedy o pět milionů více. „Větší část je platba za vývoj aplikace, menší část za provoz, například měsíc prodloužení stojí 5 milionů korun,“ řekla pro Voldánová.



OKsystem nebyl jediným dodavatelem ČSÚ. Úřad má smlouvy i s dalšími firmami, kteří zajišťují například testování systému či konzultace. Celkově online sčítání podle smluv vyšlo na téměř 100 milionů korun.

Za každých 15 minut zdržení 20 tisíc pokuty

Statistický úřad má podle smlouvy možnost za sobotní výpadek účtovat i sankce. Redakce iDNES.cz ČSÚ oslovila s dotazem, v jaké výši pokutu uloží. Mluvčí Voldánová však částku ještě nezná. „Uplatnění sankcí a jejich výše budou předmětem akceptačního řízení po skončení online fáze sčítání. Primární teď ale pro ČSÚ není hledání viníků, ale provedení sčítání,“ řekla pro iDNES.cz.

Ta rovněž podotkla, že sankce a jejich výše budou záviset na výsledku akceptačního řízení provozní fáze systému. Součástí akceptačního řízení budou výsledky prověrky externího auditu provozního incidentu, který ČSÚ zadá po skončení provozu systému online.

Vedoucí marketingu OKsystem Samuel Valenta na dotaz iDNES.cz, zda pět milionů za další fungování systému ČSÚ odpustí, uvedl, že konečná fakturace za služby bude probíhat až po skončení celého sčítání. „Konečná částka, kterou bude naše společnost ČSÚ fakturovat, bude zcela v souladu se smluvními podmínkami mezi naší společností a ČSÚ,“ vzkázal Valenta.

Možností pokuty je více

Smlouva k softwaru na sčítání o vytvoření a implementaci IT systému, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění s cenou přes dvacet milionů korun, která byla zveřejněna v březnu loňského roku, obsahuje několik možností pokut. Podle tabulky, kterou smlouva obsahuje, by firma měla platit za každou čtvrt hodinu výpadku 20 tisíc korun.



Společnost OKsystem však pro iDNES.cz také uvedla, že celý systém online sčítání nedodávala jen ona, ale jedná se o zhruba pět samostatných IT částí, které dodávají různí dodavatelé ČSÚ a které spolu musí bezproblémově fungovat.

Pátrání po chybě bude ještě trvat

„Nefunkčnost jakékoliv části má však bohužel za následek nefunkčnost sčítacího formuláře, který v tomto projektu dodává právě naše společnost. Považovat nedostupnost sčítacího formuláře automaticky za pochybení dodavatele formuláře je přílišné zjednodušení problému a není fér,“ doplnil zástupce OKsystemu Valenta.

Sčítací formulář měl ovšem problémy i po obnovení provozu. Statistický úřad v sobotu v sedm hodin večer na Twitteru uvedl, že systém je velmi vytížen. Přihlášeno v něm prý bylo 170 tisíc lidí najednou. Proto úřad doporučil vyplnit formuláře později. V deset hodin večer ČSÚ uvedl, že systém je plně funkční, nadále ovšem vytížením na hranici kapacitních možností infrastruktury.



ČSÚ @statistickyurad Systém pro vyplnění elektronického sčítacího formuláře je funkční, i nadále je ovšem velmi vytížen. Podle vyjádření dodavatele @OKsystemCZ databázová vrstva vykazuje při souběžném ukládání velkého počtu vyplněných formulářů vytížení na hranici kapacitních možností infrastruktury. oblíbit odpovědět

O příčině sobotního výpadku je nyní již jasno. „Vyloučili jsme útok na svoje servery zvenčí, prověřil to i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček v sobotu po poledni. Příčinou výpadku online sčítání podle něj byla závada modulu pro vyplnění adres, která zapříčinila zahlcení databázových serverů.

Zjednodušeně řečeno, špatně fungující nápověda - našeptávač adres - příliš zahltila servery, a to vedlo k jejich výpadku. Chyba se podle něj neukázala v žádném z testů, které spuštění sčítání předcházely.

„Pátrání potom, kde skutečně došlo k chybě v SLDB (Sčítání lidí, domů a bytů, pozn. red.), který byl po několik hodin přetížen, bude jistě ještě nějakou dobu trvat,“ dodal vedoucí marketingu OKsystem Valenta.