Komisaři začnou rozvěšovat termíny papírového sčítání. Startuje v sobotu

V sobotu 17. dubna se sčítání lidí dostává do druhé fáze, kdy bude kromě elektronického formuláře možnost vyplnit i papírový. Ten po domech roznesou pracovníci České pošty, která službu zajišťuje. Do soboty by se tak všude měly objevit oznámení s konkrétními termíny.