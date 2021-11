PŘEHLEDNĚ: Strmý nárůst covidu táhnou neočkovaní a mladší lidé, potvrzují data

Převažují děti, z nichž většina se však nemůže očkovat a mívá lehký průběh. Mezi dospělými covid nejvíc zasáhl neočkované – právě oni začínají stále dominantněji obsazovat jednotky intenzivní péče.



„Jedna věc se v čase zlepšuje, a to je počet očkovaných na jednotkách intenzivní péče. Zatímco na jipkách bylo v polovině října 37 procent očkovaných lidí, na přelomu měsíce to bylo 33 procent,“ uvedl na úterní tiskové konferenci matematik René Levínský s tím, že tento trend se nadále prohlubuje. To potvrzují i data. Ve středu bylo na JIP 29 procent očkovaných pacientů, 71 procent obsadili neočkovaní.