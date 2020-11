V neděli testy prokázaly 1509 případů. Začal platit čtvrtý stupeň systému PES

Skóre v protiepidemickém systému PES, podle kterého se v Česku mění opatření proti onemocnění covid-19, stouplo k dnešku na 67 bodů, nadále ale zůstává ve čtvrtém stupni. V předchozích čtyřech dnech bylo 62.

Za neděli laboratoře prokázaly 1 509 nových případů, nejméně od 28. září. Proti minulé neděli je to zhruba o 400 méně. Celkem se nakazilo přes 492 000 lidí, čtyři pětiny se vyléčily a 7 196 pacientů s koronavirem zemřelo. Aktuálně se s nemocí potýká asi 87 000 lidí, většina má mírný průběh. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Šíření nákazy v posledních zhruba dvou týdnech oslabuje. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly denní přírůstky nakažených až k 15 000, v minulém týdnu nárůst jen jednou překročil 6 000. Vláda proto v pátek rozhodla, že země se ode dneška v systému PES posune z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého i formálně. Ode dneška tak v Česku zmírňují některá omezení, která vláda proti šíření koronaviru zavedla.

S poklesem nových případů ubývá i hospitalizovaných s nemocí covid-19, v sobotu bylo v nemocnicích 5 421 pacientů, o 680 méně než v pátek. Ve vážném stavu bylo 839 lidí. Klesají i denní počty zemřelých, třetí den po sobě se drží pod stovkou. Při následujících aktualizacích se ale čísla mohou ještě zvýšit. Během listopadu se celkové množství úmrtí překročením sedmitisícové hranice zdvojnásobilo.

Nákaza je v současné době nejvíce rozšířená na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali zhruba 596 nakažených na 100 000 obyvatel. Následuje Svitavsko se 465 případy a Chrudimsko s Pelhřimovskem, kde se nákaza za poslední týden prokázala shodně u 431 případů v přepočtu na 100 000 obyvatel. Relativně nejlépe je na tom Trutnovsko s 87 nakaženými na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Aktivní případy pacientů s covid-19 1700 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 12655 955,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 51835 3914,2 Vyléčených 38638 2917,7 Mrtvých 542 40,9 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 942 991,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3543 3727,2 Vyléčených 2570 2703,6 Mrtvých 31 32,6 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1743 1047,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5886 3535,5 Vyléčených 4094 2459,1 Mrtvých 49 29,4 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1268 1235,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4518 4402,5 Vyléčených 3188 3106,5 Mrtvých 62 60,4 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 856 1128,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2477 3266,6 Vyléčených 1583 2087,6 Mrtvých 38 50,1 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1747 1340,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5069 3888,3 Vyléčených 3265 2504,5 Mrtvých 57 43,7 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1182 1171,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3802 3768,6 Vyléčených 2572 2549,4 Mrtvých 48 47,6 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1890 1020,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 6781 3661,9 Vyléčených 4846 2616,9 Mrtvých 45 24,3 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1287 861,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5477 3667,5 Vyléčených 4152 2780,3 Mrtvých 38 25,4 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1850 1607,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5940 5160,6 Vyléčených 4046 3515,1 Mrtvých 44 38,2 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 950 1709,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2429 4371,7 Vyléčených 1450 2609,7 Mrtvých 29 52,2 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2937 1499,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 8360 4267,4 Vyléčených 5335 2723,3 Mrtvých 88 44,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 683 1109,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 1779 2890,1 Vyléčených 1059 1720,4 Mrtvých 37 60,1 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1739 1917,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3591 3959,6 Vyléčených 1794 1978,1 Mrtvých 58 64,0 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1364 1905,4 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3216 4492,4 Vyléčených 1825 2549,3 Mrtvých 27 37,7 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1122 1585,4 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2835 4005,8 Vyléčených 1657 2341,3 Mrtvých 56 79,1 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1620 1579,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4663 4545,1 Vyléčených 2970 2894,9 Mrtvých 73 71,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 998 1608,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2496 4021,8 Vyléčených 1455 2344,4 Mrtvých 43 69,3 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1217 1408,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3406 3941,9 Vyléčených 2148 2486,0 Mrtvých 41 47,5 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2121 1091,7 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 8279 4261,4 Vyléčených 6080 3129,5 Mrtvých 78 40,1 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 842 1326,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2741 4317,4 Vyléčených 1859 2928,1 Mrtvých 40 63,0 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 983 1229,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3584 4481,2 Vyléčených 2569 3212,1 Mrtvých 32 40,0 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 657 1209,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 1650 3036,7 Vyléčených 967 1779,7 Mrtvých 26 47,9 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 744 811,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2481 2707,5 Vyléčených 1645 1795,2 Mrtvých 92 100,4 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1226 1067,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3424 2982,1 Vyléčených 2139 1862,9 Mrtvých 59 51,4 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1119 1268,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2847 3227,5 Vyléčených 1663 1885,2 Mrtvých 65 73,7 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1527 1178,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3904 3013,7 Vyléčených 2315 1787,1 Mrtvých 62 47,9 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1898 1519,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4814 3852,9 Vyléčených 2829 2264,2 Mrtvých 87 69,6 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1897 1585,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5330 4454,0 Vyléčených 3361 2808,6 Mrtvých 72 60,2 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1108 1278,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2921 3369,4 Vyléčených 1771 2042,9 Mrtvých 42 48,4 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1592 1425,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3529 3159,1 Vyléčených 1889 1691,0 Mrtvých 48 43,0 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1486 1151,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3566 2762,8 Vyléčených 2041 1581,3 Mrtvých 39 30,2 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1615 1353,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4467 3743,1 Vyléčených 2811 2355,5 Mrtvých 41 34,4 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1535 1693,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3805 4196,7 Vyléčených 2225 2454,0 Mrtvých 45 49,6 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2643 1504,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 8158 4645,1 Vyléčených 5460 3108,9 Mrtvých 55 31,3 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1360 1835,4 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3407 4598,0 Vyléčených 2016 2720,8 Mrtvých 31 41,8 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2180 1327,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 6875 4184,9 Vyléčených 4622 2813,4 Mrtvých 73 44,4 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1340 1674,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3001 3749,1 Vyléčených 1625 2030,1 Mrtvých 36 45,0 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1999 1818,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5841 5312,0 Vyléčených 3762 3421,3 Mrtvých 80 72,8 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1264 1592,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3061 3856,0 Vyléčených 1772 2232,2 Mrtvých 25 31,5 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1916 1831,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4623 4419,1 Vyléčených 2667 2549,4 Mrtvých 40 38,2 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2674 1524,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 6686 3811,0 Vyléčených 3948 2250,3 Mrtvých 64 36,5 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1567 1501,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4155 3982,4 Vyléčených 2543 2437,4 Mrtvých 45 43,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1949 1409,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5449 3940,7 Vyléčených 3441 2488,5 Mrtvých 59 42,7 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1822 1919,6 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3977 4190,1 Vyléčených 2102 2214,6 Mrtvých 53 55,8 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1816 1598,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4779 4205,8 Vyléčených 2897 2549,5 Mrtvých 66 58,1 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1608 2224,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3784 5233,6 Vyléčených 2128 2943,2 Mrtvých 48 66,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1682 1517,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4500 4061,0 Vyléčených 2734 2467,3 Mrtvých 84 75,8 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2089 1768,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5621 4757,2 Vyléčených 3477 2942,7 Mrtvých 55 46,5 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4350 1140,7 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 13647 3578,6 Vyléčených 9145 2398,1 Mrtvých 152 39,9 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2882 1282,9 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 7831 3486,0 Vyléčených 4860 2163,4 Mrtvých 89 39,6 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1203 1034,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2963 2547,9 Vyléčených 1698 1460,1 Mrtvých 62 53,3 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1209 1310,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 3027 3280,2 Vyléčených 1774 1922,4 Mrtvých 44 47,7 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3107 1319,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 10193 4328,8 Vyléčených 6949 2951,1 Mrtvých 137 58,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2055 1891,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5412 4981,3 Vyléčených 3314 3050,3 Mrtvých 43 39,6 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2316 1788,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 6005 4636,6 Vyléčených 3631 2803,6 Mrtvých 58 44,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1620 1345,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4381 3638,2 Vyléčených 2701 2243,0 Mrtvých 60 49,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1581 1500,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 4985 4732,2 Vyléčených 3357 3186,7 Mrtvých 47 44,6 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2537 1783,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 8401 5906,8 Vyléčených 5753 4045,0 Mrtvých 111 78,0 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2900 2023,2 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 7039 4910,9 Vyléčených 4077 2844,4 Mrtvých 62 43,3 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3027 1579,4 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 9945 5189,1 Vyléčených 6810 3553,3 Mrtvých 108 56,4 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1248 1362,5 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 2768 3021,9 Vyléčených 1487 1623,4 Mrtvých 33 36,0 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3375 1572,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 9297 4331,0 Vyléčených 5805 2704,3 Mrtvých 117 54,5 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3072 1247,1 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 9341 3792,2 Vyléčených 6192 2513,8 Mrtvých 77 31,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2254 1487,0 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 5615 3704,4 Vyléčených 3306 2181,1 Mrtvých 55 36,3 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3364 1908,8 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 8026 4554,1 Vyléčených 4573 2594,8 Mrtvých 89 50,5 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3721 1162,3 Případů 22. 11. 0 Potvrzené případy 11228 3507,2 Vyléčených 7345 2294,3 Mrtvých 162 50,6

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Uvolnění opatření

V Česku se od pondělí zmírňují některá omezení, která vláda zavedla proti šíření koronaviru. Důvodem je zlepšení epidemické situace. Vláda ji hodnotí v protiepidemickém systému PES, ve kterém ode dneška pro Česko platí čtvrtý stupeň namísto nejtvrdšího pátého.



Zkracuje se tak doba nočního zákazu vycházení, déle mohou být otevřené obchody a výdejní okénka restaurací. Lidé se také mohou shromažďovat ve větším počtu než dosud, třeba i na svatbách, pohřbech a při bohoslužbách.

Přesun do čtvrtého stupně systému PES od dnešního dne schválila v pátek vláda. Povoleno tak je venku i uvnitř shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení začíná od 23:00 místo současných 21:00. Do 23:00 se může prodloužit také otevírací doba obchodů a výdejních okének restaurací, nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

V obchodech také dál platí, že na zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, trvá zákaz prodeje v neděli a ve státní svátky. Nově ale tam, kde prodejci kvůli dodržení pravidla vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky.

Do kapacity obchodu se také nebudou počítat děti do šesti let. Novou výjimku ode dneška mají prodejny se zbraněmi a střelivem, mohou otevřít kvůli potřebnému odstřelu divokých prasat zejména na severu Čech, kde hrozí přenesení afrického moru prasat z Německa nebo Polska.

Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy. Do divadelních a koncertních sálů, ale také muzeí a galerií, se tak veřejnost nadále nedostane. Lidé si mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének, dosud bylo možné jen bezkontaktní půjčování knih.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR

Autoškoly mohou ode dneška opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy. Cvičné jízdy jsou dál zakázané. Zástupci z oboru proto předpokládají, že zájem o zkoušky nebude velký.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100 000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle výše skóre je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 76 bodech.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.

Výraznější protiepidemická opatření začala vláda zavádět po krajských volbách na počátku října, řadu z nich později zpřísnila. Reagovala tak na nástup druhé vlny epidemie koronaviru, ve které koncem října a počátkem listopadu hygienici v některých dnech zaznamenali až přes 15.000 nových případů nemoci.