Čínský velvyslanec o Vystrčilovi: Mysl některých zůstává u studené války

„Dobré čínsko-české vztahy jsou v nejlepším základním zájmu lidu obou zemí. Stále jsou zde však bohužel lidé, jejichž tělo vkročilo do 21. století, ale jejich mysl stále zůstává v době studené války. Nezohledňují fakta a považují ideologii a politické účely za základy všeho. Takový přístup je jako jet na kole, kterému spadl řetěz a bez ohledu na to, jak silou šlapete do pedálů, stejně nemůžete držet krok s dobou spolupráce, rozvoje, vzájemného prospěchu a společného zisku,“ uvedl velvyslanec.



Velvyslanec doufá, že česká strana dodrží závazek zastávat politiku jedné Číny. Uvedl také, že Čína přikládá velký význam rozvoji vztahů a je ochotna podporovat rozvoj strategického partnerství na základě vzájemného respektu, rovnosti, vzájemné prospěšnosti a nevměšování se do vnitřních záležitostí druhé strany.



Mise, kterou plánoval už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Podle úterního vyjádření Vystrčila pro portál iDNES.cz má zájem o účast na misi zhruba 50 firem a výzkumných institucí. Čína považuje Tchaj-wan za svou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Čínské velvyslanectví varovalo před cestou už Kuberu, který dopis dostal během lednového setkání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Vystrčila k cestě motivovala hospodářská spolupráce. Jako jeden z důvodů pro cestu zmínil i vystupování čínského velvyslance. Často hovořil o čínském tlaku, který dokládal například tím, že velvyslanectví vyjádřilo nelibost nad jeho poděkováním za dar tchajwanských zdravotnických roušek. Vystrčil také uvedl, že rada čínské ambasády telefonicky varoval před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce.

„Ohledně motivů rozhodnutí českého představitele o návštěvě Tchaj-wanu existuje mnoho verzí v novinách. Nezáleží na tom, jaký ve skutečnosti ten motiv je, stále to není omluvou pro porušení suverenity a územní celistvosti ostatních zemí. Žádná ze zemí, včetně České republiky, by netolerovala návštěvu cizího představitele na svém území, který by tam přijel za účelem otevřené podpory separatistických aktivit,“ oponoval Čang Ťien-min.

František Navrkal @NavrkalF Vzájemné vztahy ČR a ČLR poškozuje svým nepřístojným chováním hlavně sám pan velvyslanec. ‍♂️ https://t.co/1q1GTsgGXd oblíbit odpovědět

Misí ambasády je podle něj chránit národní suverenitu a podporovat přátelskou spolupráci. „Čína je zásadně proti zásahu externích sil do záležitostí týkajících se Tchaj-wanu. Upřímně doufám, že se všichni spíše snaží podporovat přátelství mezi Čínou a Českou republikou než podrývání bilaterální spolupráce. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout více porozumění, respektu a spolupráce v rámci našich vztahů a méně politických kalkulací, útoků a očerňování,“ dodal velvyslanec.



Národní představitelé reprezentující vlastní zemi v rámci diplomatických styků by podle něj měli jednat v souladu s politikami a principy diplomacie, mezinárodním právem a základními normami mezinárodních vztahů, respektovat klíčové zájmy a důležité otázky jiných zemí. „Obzvlášť nemohou podporovat separatistické síly a aktivity ostatních zemí a podrývat tak jejich suverenitu a územní celistvost,“ uvedl.

„Otázkou tak není, zda ‚svoboda‘ a ‚hodnoty‘ jsou nezbytné pro to, aby jednotliví politici navštívili Tchaj-wan, ale spíše zda chtějí zachovat normy mezinárodních vztahů a zda tedy budou respektovat mezinárodní závazky. Právě v této oblasti zasahují jednotlivé osoby z české strany do vnitřních záležitostí Číny. Zároveň Čína nikdy neučinila nic, co by poškozovalo územní celistvost České republiky,“ doplnil Čang Ťien-min.

Kritika velvyslance

Čínského velvyslance v minulosti kritizoval mimo jiné i český premiér Andrej Babiš po schůzce kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Ambasáda poté uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“ a že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb“.

Babiš to označil za lež, česká vláda podle něj chybu neudělala. Předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) tento týden řekl, že se Čína osobou svého velvyslance chová proti zájmům České republiky, proti dobrým vztahům s Čínou, agresivně a arogantně.

