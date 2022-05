Odměny v ČEZ nejsou v pořádku, měli by se části vzdát, řekla Schillerová

„V době velké energetické krize si nemyslím, že je to v pořádku. Nic nebrání tomu, aby se příjemci části nebo i celé odměny vzdali,“ řekla pro Impuls Schillerová.

„V této těžké době, kdy celá řada občanů není schopna platit své závazky a dostávají se do obrovských problémů, by se této odměny nebo alespoň významné částky měli vzdát,“ doplnila. Připomněla přitom, že i ČEZ má od 1. července navyšovat ceny.

Zdůraznila, že o odměnách rozhoduje dozorčí rada ČEZ. „Přestože je ta společnost polostátní, je nějakým způsobem autonomní. Dozorčí rada rozhodla a nastavila podmínky odměny, která potom takto vyšla,“ podotkla.

Odmítla také slova Petra Fialy, který v pondělí před odletem na summit lídrů zemí Evropské unie uvedl, že odměny jsou nastaveny asi patnáct let podle pravidel, která fungují dlouhodobě.

„Pokud vím, tak můj předchůdce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš o odměnách opakovaně mluvil. Předpokládám, že to nastavil v době, kdy byl premiérem, nějak tak, aby to bylo spravedlivé a odpovídalo realitě. Pokud to neudělal, tak to nechápu, protože to bylo jedno z jeho velkých témat,“ uvedl. Kabinet se podle něj může na adekvátnost odměn „podívat“, ale má omezené možnosti.

Schillerová k tomu uvedla, že do kompetencí dozorčí rady není možné zasahovat. „Je to nesmysl, tady pan premiér by se měl informovat, jak to funguje, a měl by vědět, že to je v kompetenci dozorčí rady, které do toho nikdo nezasahuje,“ řekla. Doplnila, že žádný ministr financí nemá přístup na dozorčí radu ani příležitost do celé věci jakkoliv mluvit.

ČEZ v pondělí zveřejnil zprávu o odměňování, podle které má všech osm členů představenstva nárok na plnou výši roční odměny za loňský rok. Celkem si tak rozdělí téměř 135 milionů korun. Nejvíc dostane šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který má nárok na téměř 34,9 milionu korun.