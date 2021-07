Cestování má nová pravidla. Otázky a odpovědi o testování a karanténách

1. Co se 9. července změní oproti dnešku?

Vláda zcela zrušila výjimku pro volný návrat ze zemí s nízkým rizikem nákazy, kam aktuálně patří například sousední země, Chorvatsko či Itálie. Nově se tak budou muset testovat všichni, kteří se vracejí do Česka z pobytu v cizině. Při návratu z méně rizikových zemí bude stačit antigenní test, u těch rizikovějších bude nutný PCR test. Před návratem musejí také všichni povinně vyplnit příjezdový formulář. Na to, aby lidé test podstoupili, musí dohlédnout také jejich zaměstnavatel. Pracovníka bez testu totiž nebude smět po návratu ze zahraničí vpustit na pracoviště.