V Česku je nejvíc vloupání za sedm let, nechtěný primát drží Příbram

Postranní ulice v pražské Uhříněvsi. Do podzemní garáže se v průběhu noci pokoušel dostat zloděj. Než přijela policie a zadržela ho, stačil poničit garážová vrata. Následující noc už ale obyvatelé domu, pod kterým garáže jsou, tolik štěstí neměli, zloděj je vykradl. Dost možná i kvůli poničeným vratům, která nešla zavřít. „Když u nás byli policisté zjišťovat, co se ztratilo, tvrdili nám, že to byla pravděpodobně celá skupina zlodějů, jen se jim to napoprvé nepovedlo,“ říká jeden z místních. Zmizela kola se zimními pneumatikami, věci ze sklepních kójí vedle garáží.