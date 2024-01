Češi vyvolali poprask v New Yorku. Pronajali dům pravicovým extremistům

Organizace Moms of Liberty oznámila, že svou akci plánovanou na 18. ledna uspořádá v Českém centru v New Yorku, informoval server Seznam Zprávy. Právě jejich přítomnost na půdě české diplomacie vzbudila rozruch.

Americká nezisková organizace Southern Poverty Law Center označila hnutí Moms for Liberty za krajně pravicovou extremistickou skupinu. Skupina se totiž zasazuje proti školním osnovám, které zmiňují práva homosexuálů či etnických menšin. Vedla také kampaň za zákaz knih, které se zabývají genderem a sexualitou, ze školních knihoven.

Předseda městské části Manhattan, kde České centrum v New Yorku sídlí, s akcí plánovanou na čtvrtek 18. ledna nesouhlasí. „Toto hnutí vystupuje proti skupině LGBTQ, podporuje zákazy knih, obtěžuje učitele a školní knihovníky a byla označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci. V našich školách oslavujeme kulturní rozmanitost. Věříme v knihy. Moms for Liberty zde, ani v jiné části New Yorku, nemá místo,“ uvedl začátkem roku na sítích Mark D. Levine a vyzval české politiky, aby konání akce zrušili.

Budova známá jako Česká národní budova či Bohemian National Hall je ve vlastnictví české vlády. S poskytnutím prostoru extremistické organizaci však nesouhlasí ani český ministr zahraničí Jan Lipavský.

„S konáním akce nesouhlasím, aktivity této organizace neodpovídají zájmům české zahraniční politiky. Kdyby bylo na mně, akce by se nikdy na půdě české národní budovy neodehrála,“ okomentoval pro iDNES.cz Lipavský, podle kterého v reakci na situaci generální konzulát připraví nový systém pronájmu prostor České národní budovy tak, aby k podobným událostem už nedošlo.

Ministerstvo zahraničních věcí dodalo, že do budoucna bude každý pronájem podléhat souhlasu generálního konzula. „V pátek se v české národní budově bude promítat film Musí to být bolestivý s LGBT tematikou, aby bylo jasné, na čí straně stojíme,“ uvedl resort.

Informace o konání události má mnoho odpůrců. Například americký kongresman Jerry Nadler v rozhovoru pro server Upper East Side uvedl, že „v New Yorku není místo pro nenávist nebo náboženský extremismus.“

Otevřeně se k situaci vyjádřil také senátor státu New York Brad Hoylman-Sigal, který patří do skupiny LGBTQ, a vyzval českého premiéra, aby akci zabránil. „Pane Fialo, vyzývám vás, abyste přehodnotili přítomnost Moms for Liberty, krajně pravicové a anti-LGBTQ extremistické skupiny, na českém konzulátu v New Yorku,“ uvedl senátor na síti X.

Proti takovým komentářům se ohradila spoluzakladatelka spolku Tiffany Justicová, podle níž je ve vedení hnutí několik gayů a lesbiček, píše server Daily Signal. I přes toto tvrzení je však dohledatelné, že skupina stojí proti právům LGBTQ komunity.

Organizace Moms for Liberty vznikla na Floridě v roce 2021 v reakci na zavírání škol kvůli pandemii koronaviru a později na nutnost nošení masek při vyučování. Rychle se z ní však stala skupina prosazující homofobní politiku, která v červenci loňského roku měla 285 poboček ve 45 státech USA.

V září se pak hnutí dokonce spojilo se současnou republikánskou kandidátkou na americkou prezidentku Nikki Haleyovou, která v rámci své kampaně ve státě New Hampshire vyzdvihla poslání hnutí a jejich práci pro budoucí generaci.

Od té doby však hnutí poznamenávají skandály. Bývalý koordinátor charitativních akcí organizace ve Filadelfii byl usvědčený ze sexuálního zneužívání čtrnáctiletého chlapce. Pobočka v Indianě pak například využila citát Adolfa Hitlera „Ten, kdo má mladou generaci, získává budoucnost“, jak informovala agentura AP. Organizace se za tento čin omluvila, její vliv však i kvůli tomuto incidentu postupně slábne.