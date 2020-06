Katolíci přišli během epidemie o 220 milionů korun, o náhradu žádat nebudou

Klimentová oznámila, že čeští a moravští biskupové se rozhodli, že nebudou žádat o náhradu z programu Anticovid, i když by na to měli nárok.

I zástupci dalších církví působících v pondělí uvedli, že vnímají roli církve v době koronaviru jako významnou, podle Klimentové se kromě pomoci duchovní a sociální podařilo rozdat miliony roušek, které v počátku pandemie šili také mnozí příslušnici a zástupci církví.

„Pomoc církve byla možná někdy méně viditelná. Myslím, že kdyby tady církve nebyly a jejich pomoc nebyla, jejich absence by byla velmi viditelná,“ uvedl předseda Ekumenické rady církví ČR Petr Jan Vinš.

Česká biskupská konference (ČBK) v době nouzového stavu podpořila sbírku, kterou vyhlásila Charita ČR. Mluvčí Charity ČR Simona Juračková dnes uvedla, že na účtu sbírky je k dnešnímu dnu 4,5 milionu korun. Sbírka pro Česko je určena na finanční pomoc lidem, kteří kvůli epidemii a s tím spojenými opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb.

„Za duben a květen jsme pomohli v 90 případech, byli to jednotlivci i celé rodiny,“ uvedla. Sbírka dále trvá, protože i kdyby nepřišla druhá vlna pandemie, přijdou na podzim odložené splátky a podobné věci, které mohou do úzkých dostat další vlnu lidí.

Dalších 4,5 milionu korun se sešlo ve sbírce organizované společností ADRA, uvedl její ředitel Radomír Špinka. ADRA je použije na pomoc sociálně slabým.

Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické nazvaný Krabice od bot, který funguje už dlouho a jejímž prostřednictvím třeba dostávají vánoční dárky děti ze sociálně slabších rodin, v nouzovém stavu pomohl třeba rodinám s více dětmi, které potřebovaly k online výuce více počítačů.

Miloš Szabó, farář kostela svatého Gotharda v Praze 6 připomněl práci dobrovolníků včetně bohoslovců z kněžského semináře, kteří pomáhali v nemocnicích. Jeden z nich se nakazil a všichni museli do karantény. „Stovky dobrovolníků neváhaly jít do práce. Smetanu možná slízne někdo jiný, ale bez dobrovolníků, bez jejich rukou by se třeba obličejové masky, které montovali na ČVUT, nedostaly na místa, kde jich bylo potřeba,“ řekl.