Hodiny až dny v bolesti. Záchvaty migrény pomáhá tišit biologická léčba

Karolině B. je 26 let, záchvaty migrény trpí již několik let. „Migrény mi nárazově začaly v pubertě, kolem 16 let,“ popsala s tím, že od roku 2017 začaly být záchvaty pravidelné. „Máme to dědičné, na migrény v podobné síle trpí moje máma, její sestra a v minulosti i babička,“ vyjmenovala.

Délka záchvatů se podle ní liší. Některé trvají „pouze“ hodiny, jiné až dva dny. „První den je nejhorší, druhý o něco lepší, ale bolí neustále. To je ostatně i další věc – v určité míře mě hlava bolí neustále. V nějaké úrovni mám migrény co týden, v tomhle ohledu je to teď lepší, v minulosti jsem měla i dva záchvaty týdně,“ popsala Karolina bolesti hlavy.



Doposud proti migréně bojovala s pomocí léků. Z těch volně dostupných užívá Nalgesin S, od lékaře má předepsaný Sumatriptan. „V začátku mi stačila poloviční tableta, teď užívám celou. Lék bolest poměrně utlumí, ale má pro mě docela silné vedlejší účinky. Sucho v krku, strašná únava a dezorientovanost,“ dodala šestadvacetiletá Karolina.



O možnosti biologické léčby se dozvěděla od svého neurologa a kamarádky. To ovšem bylo před 9 měsíci. Od té doby se marně snaží k léčbě dostat. Tedy spíše k možnosti jejího proplacení ze strany pojišťovny.

Tisíce za injekci

Lék začaly pojišťovny hradit teprve nedávno. Konkrétně jsou hrazeny léčivé přípravky AIMOVIG, AJOVY a EMGALITY. Na biologickou léčbu mají nárok pacienti, kteří už vyzkoušeli aspoň dvě klasické formy terapie migrény, kam spadají například antidepresiva.

„V současné době musí mít pacienti prokázané selhání nejméně dvou předchozích profylaktických skupin a více než čtyři dny s migrénou za měsíc,“ uvedl Tomáš Nežádal z oddělení Neurologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze a INEP, předseda Czech Headache Society.

Cena se pohybuje mezi 11 až 12 tisíci za injekci. Efektivní je léčba i u těch, kteří trpí migrénou delší dobu, nasadit se tak může kdykoliv. „Každá ze tří registrovaných protilátek má svůj autoinjektor,“ popsal Nežádal s tím, že si tak injekci může píchnout každý doma sám.

To, že je biologická léčba účinnější, sám potvrzuje. „Je účinnější, aplikace je jen jednou za měsíc nebo jednou za tři měsíce,“ popsal. Efektivnost léčby je dána tím, že jde o velmi specifickou léčbu. Předpokládá se, že záchvaty migrény spouští Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP). Na něj se biologická léčba soustředí, naopak starší metody se spíše snaží snížit dráždivost organismus k vyvolávání migrén.

A přestože odborníci potvrzují, že biologická léčba má u migrén smysl, někteří pacienti u pojišťoven pohoří. Karolina má například problém s tou největší u nás - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Naráží na neochotu pracovníků vyjít ji s léčbou vstříc. „Vyžadují si další a další posudky od neurologů a doklady o tom, že jiná léčba nefunguje,“ uvedla s tím, že sami lékaři upozorňují na to, že získat tento lék není lehké.

To v jistém ohledu potvrzuje i Nežádal. „VZP proplácí terapii pouze v 16 ze 31 Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, což je problém na mém druhém ambulantním pracovišti. Ostatní pojišťovny mají svá regionální kritéria, rozpočty jsou však velmi nízké a všechny pacienty nepokryjí,“ vysvětlil.



Pomoc pro stovky pacientů

Samotná pojišťovna však odmítá, že by nějak komplikovala přístup pacientů k léčbě. „Léčivé přípravky jsou hrazeny všem pacientům v souladu s podmínkami, které určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR,“ uvedl Milan Řepka, mluvčí VZP.



Data samotných pojišťoven ukazují, že biologickou léčbu proplácí. Jedná se však jen o stovky pacientů. Všeobecná zdravotní pojišťovna v loňském roce proplatila biologickou léčbu migrény 586 pojištěncům v celkové částce téměř 40 milionů korun.

Druhá největší pojišťovna zemi - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR léčbu hradila 221 klientům v celkové výši 14,5 milionů korun.



„Úhrada těchto biologických léčiv nepodléhá předchozímu souhlasu revizním lékařem pojišťovny. ZP MV ČR proto uhradí léčbu u každého svého pojištěnce, pokud je léčivo indikováno smluvním poskytovatelem zdravotních služeb, Centrem pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, a jsou při tom respektována pravidla pro indikaci a úhradu biologické léčby stanovená SÚKL,“ uvedla mluvčí Hana Kadečková.

Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny doplnil, že se léčivé přípravky hradí pouze na specializovaném pracovišti, které má se zdravotními pojišťovnami uzavřenou zvláštní smlouvu. „Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky uhradila v roce 2020 tuto léčbu svým 86 pojištěncům, kterým byla tato léčba předepsána na odpovídajícím specializovaném pracovišti,“ doplnil. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna loni hradila tuto léčbu podanou pro 158 pojištěnců.

Nemoc milionů

V Česku podle odhadů České neurologické společnosti má až 300 tisíc lidí více než pět záchvatů migrény do měsíce, 50 tisíc jich trpí chronickou migrénou. Nemoc má přibližně milion Čechů. Ženy trpí migrénou až čtyřikrát více než muži, nemoc totiž ovlivňují hormony a záchvaty se často vážou na menstruační cyklus.

Migréna je chronické onemocnění, které je charakteristické silnými bolestmi hlavy. Navíc ji doprovázejí další příznaky, jako je světloplachost, zvracení nebo nevolnost. Celkově se mohou pacienti cítit velmi vyčerpaní, ztrácí rovnováhu, nemohou mluvit, mají zimnici či průjem. Lidé s migrénou mohou být také zmatení a dezorientovaní.

U některých pacientek můžou záchvaty bolesti přetrvat až do vysokého věku. Na vzniku migrén mají vliv genetické dispozice, ale i stres, únava a hormonální změny, které způsobí pokles mozkového prokrvení. Jedna ataka migrény může trvat až 72 hodin.

Migréna je podle Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější nemocí na světě. Týká se především lidí v produktivním věku. Poprvé se zpravidla projeví v pubertě a odezní kolem šedesátin. Někteří se s ní ale potýkají až do konce života.