Migréna? Vzala jsem ji jako výzvu, řekla Azarenková po prohraném finále

Úvod zápasu přitom nenasvědčoval, že by finále mělo být jasnou záležitostí. Vše se zlomilo za stavu 2:2, kdy Sabalenková zaznamenala brejk a rychle poté získala první set.

Ve druhé sadě už Azarenková bojovala hlavně sama se sebou. Po kurtu se ploužila a snažila se výměny co možná nejvíc zkrátit. Při ošetřování ležela s ručníkem přes hlavu.

Výraz v její tváři značil, že na tenis zřejmě příliš nemyslí... Přesto se rozhodla zápas dohrát. I přes špatný zdravotní stav vzdorovala mladší krajance až do úplného konce.

Kdy se vám během utkání přitížilo?

Špatně jsem se začala cítit už včera, dostala jsem migrénu. Ráno se to zlepšilo, ale hraní pod světly, na která jsem trochu citlivá, a únava z předchozího zápasu zapůsobily jako spouštěč. Bylo to pro mě dnes velmi nešťastné, ale to se prostě stává.

Uvažovala jste nad tím, že byste finálový duel vzdala?

Asi by pro mě bylo lepší zápas vzdát. Ale zajímalo mě, zda jsem schopná s takovou situací během hry něco udělat, abych se cítila lépe. Vzala jsem to jako výzvu - najít způsob, jak se s tím vypořádat. Třeba i do budoucna, protože mě to provází celý život. Takže jsem hrdá, že jsem zápas odehrála. Můžu se z dnešní zkušenosti poučit.

Řešila jste s lékaři, co s migrénami dělat a jak se jim vyhnout?

S doktory jsem se bavila hodně, ale vlastně se mi zatím nedostalo odpovědi. Známe symptomy a víme, co zhruba pomáhá. Ale proč se to stává? Na to zatím ve svém případě nemám odpověď. Vím o některých spouštěčích a snažím se je eliminovat - občas to bývá světlo, jako je tady. To má velký vliv. Už dlouho jsem nehrála v hale.

Celkově vzato jste měla úspěšnou sezonu, hlavně po restartu. Čeká vás nyní pauza před přípravou na další rok?

Z letošního roku si můžu odnést mnoho pozitiv. Řekla bych, že jich je i víc než kterýkoliv jiný rok. Moje hra, přístup... Teď si určitě udělám chvíli tichého volna. Vypnu a resetuju se. Rozhodně to potřebuju. Připadá mi, že jsem asi nebrala moc v úvahu, kolik času trávím na cestách. Možná to pro mě dnes byla trochu facka.

Tenis se potýká vzhledem k pandemii s řadou nových pravidel a omezení. Na co si vy hráčky budete muset dávat pozor do další sezony?

Asi to není o tom dávat si pozor, ale spíš přijmout to, co se děje. Po fyzické stránce to nebude rozdíl, ale po stránce mentální tu budou na hráče větší nároky. Důležité bude udržovat si svěží mysl. Ze sezony jsem si vzala, že i v tak těžké době máme možnost dělat svou práci. Na to se nesmí zapomínat, jsem za to velmi vděčná. Úkolem nás všech, včetně mě, je být zodpovědný, abychom minimalizovali rizika a maximalizovali možnosti hrát a hostit turnaje.

Je v současné době o to těžší plánovat sezonu?

Přistupuju k tomu tak, že věci se prostě mohou měnit. Neplánuju vše do posledních detailů, jde spíš o to mít určitou představu, kostru. Pak se uvidí. Nečekám, že vše bude perfektní. Ale pokud ano, budu připravená. To je moje mentalita.