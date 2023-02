První přešlap nového amerického velvyslance. Za trdelník schytal kritiku

Nový americký velvyslanec do České republiky Bijan Sabet dorazil do Prahy teprve ve středu, už ale stihl udělat první přešlap. Na Twitteru zveřejnil snímek, jak si dal trdelník se zmrzlinou. To však podle mnohých reakcí není žádná česká tradiční specialita, jak se patrně sám domníval. Sabet později příspěvek smazal a zveřejnil ho znovu už bez trdelníku.