Výbušné dopisy na ambasády posílali ruští nacionalisté, řídila to GRU

Na konci listopadu a začátku prosince zásilky dorazily do úřadu premiéra či na ukrajinské a americké velvyslanectví. Při výbuchu jednoho dopisu byl zraněn muž na ukrajinské ambasádě. Španělské úřady tvrzení deníku nekomentovaly.

Podle amerického listu se pozornost vyšetřovatelů v poslední době zaměřila na krajně pravicovou skupinu Ruské imperiální hnutí, která je na seznamu teroristických organizací v USA a Kanadě. Důležití představitelé hnutí navštívili Španělsko a policie dohledala jejich kontakty se španělskou extrémní pravicí. Podle listu má hnutí vztahy také s ruskými rozvědkami.

Podle amerických představitelů, kteří vedli vyšetřování spolu se španělskou policií a kontrarozvědkou a britskými tajnými službami, kampaň s výbušnými zásilkami řídili agenti ze speciální jednotky ruské rozvědky GRU. „Zjevným cílem akce bylo naznačit, že Rusko a jeho podporovatelé jsou schopni provádět teroristické útoky napříč Evropou, a to včetně hlavních měst států NATO,“ píše The New York Times.

30. listopadu 2022

Podle amerických představitelů však v současnosti neexistují náznaky, že by Moskva chtěla zahájit rozsáhlou kampaň teroristických činů či sabotáží v Evropě, mimo Ukrajinu. To by se ale mohlo změnit, pokud by Rusko zaznamenalo na ukrajinském bojišti velké porážky.

„Zdá se to jako varovný výstřel,“ řekl deníku bývalý protiteroristický koordinátor na americkém ministerstvu zahraničí Nathan Sales, který na postu působil v době administrativy Donalda Trumpa. Tehdy bylo hnutí zařazeno na americký seznam teroristických organizací.

Příslušníci amerických rozvědek mají podle listu The New York Times podezření, že agenti zapojení do útoků skrze výbušné zásilky sídlí ve 161. speciálním výcvikovém středisku GRU na východě od Moskvy. Tam měli působiště i agenti z jednotky 29155, kteří provedli několik operací v Evropě. Přisuzuje se jim například pokus o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii či výbuch muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Podle deníku se ruská rozvědka opřela o Ruské imperiální hnutí, aby její aktivita nebyla při vyzrazení přímo spojována s ruskou vládou. Centrum pro mezinárodní bezpečnost a spolupráci na Stanfordově univerzitě v USA označuje hnutí za „monarchistické, ultranacionalistické, antisemitské, podporující ruskou pravoslavnou církvi“. Hnutí podporuje obnovu carské vlády a podle americké diplomacie poskytlo polovojenský výcvik členům neonacistických či rasistických skupin v Evropě.

Několik výbušných zásilek dorazilo mezi koncem listopadu a začátkem prosince do úřadu španělského premiéra či na ministerstvo obrany, na ukrajinské či americké velvyslanectví a do sídla zbrojní firmy Instalaza. Většina zásilek byla buď zneškodněna, nebo nevybuchla. Při výbuchu na ukrajinském velvyslanectví byl zraněn zaměstnanec ostrahy.