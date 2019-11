Poslanci se rozhodli zákonem ochránit Berounku před stavebními záměry

Zákon podpořil ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec. Řekl před hlasováním poslancům, že indiánská moudrost praví, že sedíš-li na mrtvém koni, je třeba z něj sesednout. „Určitě ten návrh podpořím,“ řekl Brabec s tím, že projekt splavnění Berounky je dávno mrtvý.



„O co běží, je zastavit zbytečné vyhazování peněz. Upřednostníme zájem těch, kteří tam žijí,“ podpořil zákon také místopředseda ODS Martin Kupka. Lidé žijící okolo Berounky se nebudou muset bát studií v šuplících úředníků na ministerstvu dopravy.



„Splavněním té řeky nezískáme nic,“ uvedl i poslanec SPD Jiří Kobza.



Poslanci vypustili ze seznamu využitelných vodních cest dolní tok Berounky od 37. kilometru do Radotína. Podle Krutákové to zabrání investičním záměrům, které zahrnují vybagrování dna od Berouna po Radotín, dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence - Dolní Černošice. To odmítají hlavní město Praha, dotčené městské části i obce ve Středočeském kraji.



Dosud byla Berounka vymezena jako dopravně významná cesta, na které by podle zákona o vnitrozemské plavbě musel investor, kterými jsou zejména Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, vyvíjet aktivity pro splavnění vodního toku.

„Vypuštěním Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných vodních cest se navíc ušetří peníze Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest. Ty se budou moci přesunout na realizaci strategicky významnějších dopravních cest,“ uvedla Krutáková.

Zákon, pro který bylo 123 ze 180 poslanců, nyní ještě musí schválit Senát a potvrdit prezident Miloš Zeman.