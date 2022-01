Expremiér Babiš doporučil ministrovi Válkovi tlumočníka do češtiny

Jako speciální terč či při jednání o důvěře vládě vybral expremiér Andrej Babiš ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. „Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí? To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny,“ řekl Babiš.