Vláda určí profese, kterých se bude i při covidu týkat pracovní karanténa

„Je potřeba to nastavit tak, abychom neochromili chod státu, pokud nastane nějaký prudší nárůst případů s variantou omikron, a současně abychom zabezpečili zdraví lidí,“ řekl Fiala.



Pracovní karanténa by se podle ministrů mohla týkat zdravotnictví, dopravy, energetiky, vodního hospodářství či pohřebnictví. „Nezbytná je pracovní karanténa ve zdravotnických provozech a sociálních službách. I nezdravotnické profese v nemocnicích by do pracovní karantény měli jít,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pracovní karanténa bude ale podle ministra vnitra Víta Rakušana platit pouze do chvíle, kdy bude covid potvrzen PCR testem.

Všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna povinně testovat dvakrát týdně nebo jednou za tři až pět dnů. Testovat ve školách by se od 17. ledna mělo jednou týdně antigenním testem.

Není jisté, kdy přesně kabinet zasedne. Počítá se zatím s tím, že by to mělo být půl hodiny po jednání Sněmovny, kde vláda požádá poslance o důvěru. Pokud by se jednání dolní komory příliš protáhlo, mohla by se vláda sejít v náhradním termínu.

Testy v úterý potvrdily 12 366 nových případů koronaviru, zhruba o pětinu víc než před týdnem. Jde o nejvyšší denní přírůstek od poloviny prosince. Na 100 000 lidí připadá za posledních sedm dní 440 nakažených, o 20 více než o den dřív. Pacientů s covidem v nemocnicích ubylo na 2216.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování