Babiš mluví s kohoutem o ukrajinském obilí. Političtí soupeři se mu smějí

„Že, Silver, co na to říkáš?“ ptá se bývalý premiér Babiš kohouta a pokračuje: „A kdo vlastní tu půdu na Ukrajině? No, ty nadnárodní společnosti, ti oligarchové. Takže Ukrajině z toho aj tak zůstane úplné prd a zničí celé evropské zemědělství. A Silver žere jenom české obilí, že jo, řekni něco.“

Kohout ale ani nezakokrhá, i když ho bývalý premiér, který má ambici být po příštích volbách znovu předsedou vlády, povzbuzuje.

Proti dovozům ukrajinského obilí protestují někteří zemědělci z různých evropských zemí. Polští zemědělci dokonce zastavili několik ukrajinských nákladních aut a vysypali z nich obilí na silnici. Koncem února také zablokovali železniční dopravu v obci Medyka, kde je hraniční přechod a vysypali ukrajinské obilí z vagonů. Pro Ukrajinu, která čelí Putinově válce, je to obzvláště citlivá věc, protože se v minulosti potýkala s hladomorem vyvolaným sovětskými vládci.

Kohoutovi je jedno, z jaké země obilí je, reagovala europoslankyně za ODS Vrecionová

„Dobrá zpráva je, že šéf ANO preferuje spíše rady od kohouta než od členů své stínové vlády. Komunikačními schopnostmi sice kohout partnera výrazně převyšuje, ale to není novinka,“ reagovala na Babišovo video senátorka za ODS a bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová.

„Andrej Babiš, který si dřív nechával radit od kartářek, se tentokrát opět překonal a problematiku ukrajinského obilí konzultuje s kohoutem. Ano, čtete správně. Jen bych chtěla říct, že kohoutovi je úplně jedno, z jaké země obilí je. Víc k tomu není třeba co dodávat, protože celý výstup bývalého premiéra je naprosto směšný,“ vysmála se šéfovi ANO také europoslankyně Veronika Vrecionová, která bude dvojkou na letošní kandidátce SPOLU pro volby do Evropského parlamentu.

Na Twitteru jsou některé reakce ještě ostřejší. „I ten Landa to pochopil, jen vy pořád nic. Když se zesměšníte takovým způsobem jako Žito, už vás těžko bude někdo vnímat vážně,“ je jedna z ještě poměrně vlídných reakcí připomínajících, že na kohouta kdysi vsadil i zpěvák Daniel Landa.

Další uživatel připomněl bývalému premiérovi, že řeší ukrajinskou mouku ve chvíli, kdy tam umírají děti kvůli ruským útokům.

Babiš doufá, že Ukrajina nikdy nebude v EU

Minulý týden Babiš ve Sněmovně řekl, že doufá, že Ukrajina nikdy nebude v Evropské unii. Navrhoval celou řadu bodů, jimiž chtěl upravit program. Jeden z nich byl - „Česká vláda podporuje nadnárodní společnosti a ukrajinské oligarchy, kteří vlastní 28 % půdy na Ukrajině a vyrábějí zemědělské a potravinářské produkty v rozporu s normami Evropské unie.“

„Tak abychom si vlastně řekli, o čem to je. Ukrajina má nejúrodnější půdu: 33 milionů hektarů. To je nejúrodnější zemědělská půda na světě. Pomýlená privatizace a zkorumpovaná správa věcí veřejných od počátku devadesátých let soustředila půdu do rukou nové oligarchické třídy,“ řekl Babiš.

„Největšími vlastníky půdy jsou oligarchové a různé zahraniční zájmy, většinou evropské a severoamerické, včetně soukromého investičního fondu se sídlem ve Spojených státech a suverénního fondu Saúdské Arábie,“ zdůvodňoval svůj návrh předseda ANO.

„Co to znamená vlastně? Znamená to to, že ještě není ani Ukrajina v Evropské unii - a já doufám, že tam nikdy nebude, to by byla úplná katastrofa, hlavně pro nás, další členské státy - tak už jim to ani nepatří,“ prohlásil Babiš. Zařazení nového bodu neprosadil, neprošly ani další jeho návrhy.