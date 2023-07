Co vás přivedlo do armády?

Především to pro mě byla výzva. Obecně vyhledávám výzvy, které nejsou pro holky typické. Po ukončení střední školy jsem hledala tedy něco nového, v čem bych překonala především sebe sama, a armáda byla to pravé.

Musíte se soustředit na sebe a neřešit podobné typy lidí, pokud chcete něčeho dosáhnout. Proto je psychika někdy pěkný prevít.