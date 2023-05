Pokud se vrátíme do vlády, daně samozřejmě zase snížíme, tvrdí Babiš

Babiš rovněž řekl, že ten, kdo nejvíc prohrál při současných daňových úpravách, je ODS. Hlavním problém této vlády je podle jeho názoru to, že není řízena premiérem a skládá se z pěti stran. „Těch pět stran je spolu kvůli tomu, že nesnáší Babiše,“ řekl bývalý premiér.

„My jsme vždycky daně snižovali, snížili jsme je o 504 miliard. Když jsem se stal ministrem financí, tak jsem prosazoval EET a snižování daní. A toho jsme dosáhli,“ připomněl Babiš.

Podle něj chce hnutí ANO, pokud se opět dostane do vlády, daně znovu snížit na původní úroveň. „Hnutí ANO daně vždycky snižovalo a v tom chceme pokračovat. Teď není důvod daně navyšovat,“ řekl předseda nejsilnějšího opozičního hnutí.

Kdyby byl Andrej Babiš aktuálně premiérem, tak by pode jeho slov celkově šetřil, propustil některé lidi z Úřadu vlády a zmrazil by platy politikům. „Oni nejdou příkladem ani ve výdajích, ani v příjmech,“ zkritizoval politik současnou vládu, přičemž hovořil až o stovce lidí, kteří by skončili ve Strakově akademii, sídle úřadu premiéra.

Médiím se Babiš směje

Podle Babiše vláda tvoří nestabilní prostředí pro byznys. „Jaký podnikatel chce podnikat v České republice, když neví, jestli se Stanjura zase neprobudí a bude to najednou 23 procent a pak 30 procent?“ komentoval šéf ANO kroky vlády.

Na otázku, zda se bude Babiš snažit ve sněmovně opravit jedenadvacetiprocentní zdanění denních tiskovin odpověděl, že určitě ne, protože by byl opět obviněn ze střetu zájmů. „Ale pobavilo mě to, protože média pomáhala koalici vyhrát, hlavně tedy ta veřejnoprávní, takže je to zábavné,“ dodal.

Slíbil, že během projednávání zvyšování ve Sněmovně, nebudou poslanci ANO dělat obstrukce.