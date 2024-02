Co pojmenovat po Navalném? Politici se do návrhů nehrnou, Pekarové se líbí vyhlídka

Redakce iDNES.cz položila dotaz ohledně Navalného památky několika politikům na komunální i parlamentní úrovni. Většina odpovědí byla vyhýbavá, politici se do iniciativy nehrnou i z toho důvodu, že podle zákona o obcích rozhoduje o názvech ulic a jiných veřejných prostranstvích obec, v případě Prahy pak její městská rada.

„Obecně pokud by se našlo vhodné místo, tak si myslím, že by bylo dobře to jméno připomenout. Já se tím ale nezabývám, protože si nemyslím, že to přísluší senátorům nebo Senátu,“ uvedl předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Konkrétní představu má předsedkyně Poslanecké sněmovny. „Iniciativa novinářů Jindřicha Šídla a Václava Dolejšího, kteří už před třemi lety přišli s pojmenováním vyhlídky v pražské Stromovce po Alexeji Navalném, se bohužel ukázala jako mrazivě prozíravá. Na dohled od budovy Velvyslanectví Ruské federace v ČR by tak vyhlídka mohla v blízkém budoucnu doplnit Náměstí Borise Němcova i Promenádu Anny Politkovské,“ navrhla Pekarová Adamová.

Pirátský radní se k Navalnému nehlásí

Opačný názor má ale například jeden z členů rady hlavního města Daniel Mazur (Piráti). „Jako opozičního politika s tragickým koncem Navalného připomínejme. Ale po anexi Krymu i on zpochybňoval hranice Ukrajiny z roku 1991. K tomu se hlásit nechceme,“ přiblížil radní a předseda klubu Pirátů na pražském magistrátu.

Pravidla přejmenování Při posuzování nových pojmenování se rovněž přihlíží k tomu, aby nové názvy korespondovaly s již existujícími v dané lokalitě, aby měly logické opodstatnění.

V případech návrhů cizích jmen jsou posuzovány i z hlediska výslovnosti, svou roli hraje i souvislost názvů s historií místa a podobně.

Pro pojmenování jsou dvě základní podmínky. Místo nesmí být pojmenované po žijící osobnosti a nesmí být duplicitní. Při posuzování názvu se přihlíží k dané lokalitě, jeho opodstatnění nebo vztahu osobnosti k místu.

„Postup je takový, že návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části, po schválení jejím zastupitelstvem jsou postoupeny k posouzení místopisné komisi Rady hlavního města Prahy a pak jsou předloženy městské radě,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nedávno zesnulý politik Alexej Navalnyj byl dlouholetým kritikem korupce v Rusku a politiky Vladimira Putina. Zemřel 16. února ve vězeňském táboře ve věku 47 let.