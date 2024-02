Tělo Navalného možná nevydají nikdy. Zatčení za kytky? V pořádku, míní Kreml

Podle webu OVD-Info, který monitoruje policejní zásahy v Rusku, zadrželi od 16. do 19. února na pietních akcích za Navalného ve 39 ruských městech 396 lidí. Desítky dalších zadrželi během úterý. Příznivci vězněného politika pokládají květiny, svíčky a vzkazy k památníkům obětí politických represí.

„Donucovací orgány plní svoji funkci, jednají v přísném souladu s příslušným zákonem. Nic víc říci nemohu,“ reagoval Peskov podle agentury TASS na žádost, aby okomentoval zprávy o zatýkání těchto lidí. „Peskov uvedl, že policie zadržuje lidi za pokládání květin v souladu se zákonem. Zadržuje. Za pokládání květin. V souladu se zákonem,“ rozebrala pak na sociální síti X vyjádření kremelského mluvčího Navalného mluvčí Kira Jarmyšová.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Песков заявил, что полиция задерживает людей за возложение цветов "в соответствии с законом".

Задерживает.

За возложение цветов.

В соответствии с законом. oblíbit odpovědět

V druhém největším ruském městě Petrohradě bylo podle portálu Fontanka odsouzeno na 182 účastníků pietních věcí k pobytu za mřížemi v délce od 24 hodin do dvou týdnů. V Krasnojarsku na Sibiři začala policie podle telegramového informačního kanálu 7×7 lidem, kteří pokládali na počest Navalného květiny, doručovat upozornění, že tyto akce měly schválit úřady a že v regionu navíc platí protikoronavirová opatření.

Úřady v Krasnojarsku taktéž varují, že účastníkům pietních akcích může hrozit i trestní stíhání za organizaci a financování extremismu. Pietní akce podle tohoto informačního kanálu přitom v Krasnojarsku pokračují, stejně jako v řadě dalších sibiřských měst.

Okolo Navalného úmrtí panuje řada nejasností. Podle tvrzení úřadů zemřel náhle v pátek, když se mu udělalo nevolno po vycházce. Vdova po Navalném Julija i jeho spolupracovníci však z jeho smrti viní ruského diktátora Vladimira Putina. Úřady odmítají vydat Navalného tělo, což přiživuje spekulace médií, že se buď snaží zahladit nepohodlné stopy nebo že chtějí zabránit větším shromážděním u příležitosti pohřbu.

Ruské úřady navíc údajně uvažují o variantě, že by tělo Navalného vydaly rodině až po březnových prezidentských volbách. S odvoláním na nejmenovaného ruského vládního představitele a zdroj blízký Kremlu to uvedl portál The Moscow Times. Důvodem může být snaha zamezit vlně pietních akcí u příležitosti pohřbu, které by vrhly nelichotivé světlo na očekávané další vítězství Putina ve volbách.

„Byly navrženy různé možnosti včetně té velmi cynické, že by se tělo příbuzným vydalo až po volbách,“ sdělil zdroj blízký Kremlu. „Jedním diskutovaným problémem je, jak zajistit, že se z piet za Navalného a pohřbu nestane politická demonstrace, která by Putinovi pokazila volby,“ vysvětlil tento zdroj. Volby jsou naplánované na 15. až 17. března.

Navalná přišla o X Síť X (dříve Twitter) zablokovala účet vdově po ruském opozičníkovi Alexeji Navalném Juliji. Na její stránce je oznámení, že firma pozastavuje účty porušující její pravidla.

Na stole je podle zdroje z ruské vlády dokonce i možnost, že by úřady Navalného tělo nikdy nevydaly. Úřady by mohly například argumentovat, že Navalnyj byl na seznamu lidí stíhaných za terorismus nebo extremismus nebo že existují obavy z rozšíření nebezpečné choroby. „V Navalného případě by to však bylo samozřejmě bezprecedentní,“ připustil tento zdroj.

Už v pondělí Navalného mluvčí Kira Jarmyšová informovala, že úřady zdržely vydání Navalného těla jeho matce o minimálně dalších 14 dní s vysvětlením, že je potřeba provést chemickou expertizu. Jarmyšová zároveň uvedla, že podle ní úřady tělo nevydávají, protože zametají stopy dopředu naplánované vraždy.

Také vdova po Navalném v pondělí obvinila úřady, že podle ní skrývají tělo, protože čekají, až z něho vyprchají stopy nervově paralytické látky novičok. Stopy této látky mohou být v organismu jen těžko zjistitelné už po měsíci, řekl ruskému investigativnímu portálu Agentstvo bývalý Navalného lékař Alexandr Polupan. Současné jednání úřadů, kdy otálejí s vydáním těla, skutečně budí podezření, že smrt Navalného zapříčinila další otrava novičokem, podotkl investigativní portál.

Poprvé byl opozičník touto látkou podle západních expertů otráven už v roce 2020. K verzi o nové otravě by přispívalo i prohlášení vězeňského zařízení, které jako příčinu Navalného smrti uvedlo „syndrom náhlého úmrtí“. Podobné projevy totiž podle Polupana byly už dříve pozorovány u pacientů zavražděných novičokem.

Mluvčí Kremlu Peskov obvinění Navalné, že byl její manžel otráven novičokem, v úterý označil za „neopodstatněné“. Dodal, že prezident Putin videoposelství vdovy po ruském opozičním předákovi, které zveřejnila v pondělí, neviděl. Jak matka, tak manželka zesnulého opozičníka Putina vyzývají, aby nechal vydat jeho tělo.

„Obracím se k vám, Vladimire Putine – řešení otázky závisí pouze na vás – nechte mě, abych mohla nakonec spatřit svého syna,“ uvedla ve videozáznamu natočeném přímo před trestaneckým zařízením, kde byl Navalnyj vězněn, jeho matka Ljudmila. „Žádám bezodkladné vydání Alexejova těla, abych ho mohla pohřbít jako člověka,“ uvedla také.

V podobném duchu se vyjádřila i Julija Navalná. „Vydejte Alexejovo tělo a dovolte ho důstojně pohřbít. Nebraňte lidem, aby se s ním rozloučili,“ napsala.