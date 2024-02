Navalnyj je po smrti, oznámila vězeňská správa. Putina informovali

„16. února 2024 se v nápravné kolonii č. 3 odsouzený A. A. Navalnyj po procházce necítil dobře a téměř okamžitě ztratil vědomí,“ píše se ve zprávě vězeňské služby pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh.

V prohlášení se uvádí, že zdravotničtí pracovníci instituce okamžitě dorazili a „byla přivolána sanitka“. „Byla provedena všechna nezbytná resuscitační opatření, ale nepřinesla pozitivní výsledky. Lékaři na pohotovosti potvrdili smrt odsouzeného. Příčiny smrti se zjišťují,“ uvedla Federální vězeňská služba v prohlášení.

K úmrtí došlo krátce před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Vladimir Putin uchází o další šestiletý mandát v čele státu. Podle agentury TASS byl o smrti Navalného informován. Kreml uvedl, že nezná její příčiny. Navalného tým informace o úmrtí nemá, právníci jsou na cestě do věznice. Podle zdrojů z vězení si opozičník nestěžoval na zdravotní problémy. Veškeré kontroly v souvislosti s úmrtím obstarává vězeňská služba, dodal podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Portál Meduza nicméně napsal, že podle zdroje prokremelské televize RT byla příčinou smrti krevní sraženina. Připomněl, že před dvěma dny Navalného mluvčí Kira Jarmyšová oznámila, že opozičník byl opět poslán za trest na samotku, už po sedmadvacáté.

Navalnyj byl pokládán za hlavního odpůrce Putinova režimu, obviňoval ho, že dal svého času rozkaz jej otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různé delikty tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Před Vánoci jej vězeňská stráž přepravila do trestanecké kolonie za polárním kruhem, kde jej hned po odchodu z karantény zavřeli na samotku. „Chladněji než 32 stupňů pod nulou tu ještě nebylo. Ale i při takovém mrazu je možné se více než půl hodiny procházet, jen pokud se podaří nechat znovu vyrůst nos, uši a prsty. Máloco tak povzbudí jako procházka na Jamalu v 6:30 ráno,“ sarkasticky vylíčil minulý měsíc v příspěvku na sociální síti.

Trestanecká kolonie Poljarnyj volk, ležící asi 60 kilometrů za polárním kruhem, je pokládána za jednu z nejdrsnějších věznic v Rusku. Většina vězňů, kteří si tu odpykávají trest, byla odsouzena za vážné zločiny, podotkl tehdy Reuters.