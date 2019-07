České aerolinie musí zaplatit za zpožděný navazující let, rozhodl soud EU

„Dnešním rozhodnutím soud posílil ochranu spotřebitele, který se může svých nároků nově domáhat při letu s mezipřistáním na provozujícím dopravci, který je členským státem Evropské unie a to i v případě, že tento dopravce sám zpoždění letu nezpůsobil,“ uvedl advokát David Jehne z advokátní kanceláře Jehne, Vodák, který cestující zastupoval

Jedenáct cestujících si v roce 2013 rezervovalo let z Prahy přes Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech do thajského Bangkoku. Jednalo se o jednu rezervaci u Českých aerolinií (ČSA). Ty však zajišťovaly jen první úsek z Prahy do Abú Dhabí. Let byl odbaven podle plánu a letadlo přistálo bez zpoždění. Komplikace přišly ve druhém úseku letu, který zajišťovala společnost Etihad Airways. Druhý let se zpozdil zhruba o osm hodin. A cestující mohou žádat náhradu za zpoždění převyšující tři hodiny.



Kompenzaci za zpožděný let zaručuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 261/2004). Vztahuje se na letecké společnosti Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska a na lety, které odlétají z letišť v EU a přidružených státech.



Cestující tak uplatnili u českých soudů vůči Českým aeroliniím nárok na přiznání odškodného na základě tohoto nařízení a české soudy jim tento nárok přiznaly. Opodstatněnost jejich nároků však ČSA zpochybnily s poukazem na to, že nemohou nést odpovědnost za zpoždění letu z Abú Dhabí do Bangkoku.

Ustanovení v Nařízení Evropského parlamentu a Rady nebyla předtím úplně jednoznačná. Ústavní soud proto rozhodnutí posléze zrušil a Městský soud v Praze podal předběžnou otázku k Soudu EU, po kterém žádal, aby ustanovil závazný výklad pro všechny členské státy.

„V první fázi české soudy nárok přiznaly. Jenže poté ČSA podaly ústavní stížnost s tvrzením, že německé soudy o případech rozhodují jinak a judikatura by měla být ustálena Soudním dvorem EU, aby se ve všech členských státech rozhodovalo stejně,“ uvedl Jehne.



Za všechny navazující lety je odpovědný provozovatel letu

Soudní dvůr Evropské unie po odvolání ve čtvrtečním rozsudku připomněl, že lety s jedním nebo více navazujícími lety, které jsou zakoupeny v jediné rezervaci, je jeden celek. Letecká společnost může poskytovat takové navazující lety v rámci dohody o sdílení kódů.



Podle nařízení má povinnost k poskytnutí náhrady cestujícím výlučně provozující letecký dopravce daného letu, dle dnešního rozhodnutí tak může mít jeden let s mezipřistáním dva provozující dopravce. Mimo jiné musí být prokázáno, že dopravce daný let skutečně provedl. Vzhledem k tomu, že České aerolinie skutečně odbavily let v rámci přepravní smlouvy uzavřené s dotyčnými cestujícími, lze je pokládat za provozujícího leteckého dopravce daného letu.

Provozce letu se tak nemůže bránit s odvoláním na špatné provedení pozdějšího letu, který zajišťoval jiný letecký dopravce.

Ubytování i několikatisícové odškodné

Odškodné je možné dostat pouze v případě, že letecká společnost o zpoždění větším než tři hodiny neinformovala více než 14 dní předem nebo nenabídla v dané lhůtě jiný vyhovující let. Dopravce je při zpožděném letu také povinen poskytnout cestujícím všechny informace a zajistit jim ubytování a péči při čekání na další let.

Dopravce odškodnění platit nemusí v případech, kdy je zpoždění letu způsobeno tzv. mimořádnými okolnostmi, jako je např. špatné počasí.

Cestující se pak můžou domáhat finanční náhrady, která se odvíjí od délky letu. Jedná se o 250 Eur (cca 6 a půl tisíce korun) u letu, který je kratší než 1 500 kilometrů. V případě délky 1 500 až 3 500 kilometrů je odškodnění ve výši 400 eur (cca 10 korun). U letů nad 3 500 kilometrů může odškodnění dosáhnout částky 600 eur (cca 15 korun).