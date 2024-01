Shodit výpovědi kvůli diagnóze je běžné. Věřme Cimického obětem, říká právnička

Jak české právo přistupuje k výpovědím psychiatrických pacientů nebo lidí s psychiatrickou diagnózou?

Podle trestního zákona a trestního řádu platí, že svědkem může být v trestních věcech kdokoli. Může to být dítě i psychiatrický pacient, není v tom limitace. Pokud jde nicméně o psychiatrického pacienta, může to být samozřejmě munice na straně obhajoby, která se snaží jeho důvěryhodnost podminovat a říká: Je to psychiatrický pacient, nelze mu věřit, je možné, že si to vymýšlí, že přehání. Nebo že to, co popisuje, je součástí jeho diagnózy.

Cimický svou strategii nepochybně formuje i s ohledem na to, že ví, že mu dvacetiletý nebo doživotní trest nehrozí.