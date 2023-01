Výběr tragických případů zmizelých dětí

22. března 2007 - Několik set metrů od domova v obci Nové Dvory-Ovčáry na Kutnohorsku našli policisté po celonočním pátrání mrtvolu čtyřletého chlapce, který byl podle pitvy udušen. Za smrt chlapce byl podle policie odpovědný třináctiletý mentálně postižený chlapec, příbuzný oběti.

17. dubna 2007 - Policie začala hledat tříletého chlapce z Měčína na Klatovsku. Tělo mrtvého chlapce bylo o dva dny později nalezeno v úložném prostoru gauče ve sklepě objektu, kde žila jeho početná rodina. Chlapec zemřel násilnou smrtí.

28. prosince 2007 - Mrtvého pětiletého chlapce z Tábora objevili strážníci v zaparkovaném osobním vozidle v Českých Zlatníkách na Mostecku. V automobilu byla s chlapcem i jeho matka a její partner. Policie dvojici obvinila z vraždy. Soud poslal ženu na 24 let do vězení, muže na 20 let.

7. června 2008 - Policisté objevili mrtvého devítiletého chlapce z Havlíčkova Brodu, který byl pohřešován od 4. května. Několik hodin před nálezem těla policie zadržela slovenského občana Antonína Nováka, který byl za pohlavní zneužívání odsouzen už několikrát na Slovensku. Za vraždu a znásilnění byl Novák odsouzen k doživotnímu trestu vězení.

13. října 2010 - Devítiletá dívka z Prahy 8 zmizela cestou ze školy. Rozsáhlá policejní pátrací akce v pražské Troji byla s neúspěchem ukončena 17. října, pátrání ale pokračovalo. V březnu 2011 policie našla dívčiny ostatky. Pitva prokázala, že dívka zemřela násilnou smrtí. Policie z vraždy obvinila Otakara T., který se krátce poté ve vazební věznici oběsil.

22. října 2010 - Tříletý chlapec, po němž v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku pátraly desítky policistů, hasičů, záchranářů, byl nalezen mrtvý na dně Lužické Nisy.

9. března 2012 - Policie v Radvanicích na Trutnovsku pátrala po údajně uneseném několikaměsíčním dítěti. Nakonec jej nalezla mrtvé. Kriminalisté posléze obvinili matku dítěte z týrání.

16. května 2012 - Po dvouhodinovém pátrání nalezli záchranáři v odpadní jímce domu ve Slezské Ostravě mrtvou malou holčičku, která se týž den ztratila své matce.

10. září 2014 - U Klášterce nad Orlicí byla nalezena mrtvá devítiletá dívka, po které dva dny pátrala policie. Dívka byla znásilněna a zavražděna svým příbuzným, který byl později odsouzen na 20 let do vězení.

14. dubna 2015 - Policie našla po jednodenním pátrání mrtvou pohřešovanou třináctiletou dívku z Liberce. Dívka zřejmě spáchala sebevraždu.

1. května 2019 - Tříletý chlapec z Uherskohradišťska, který byl pohřešován od předcházejícího dne, byl nalezen mrtvý. Jeho tělo objevili policejní potápěči v těžce přístupném terénu řeky Olšavy nedaleko Podolí, kde bydlel.

26. února 2020 - Po někalikahodinovém pátrání byla nalezena mrtvá šestiletá dívka ve Zlatých Horách na Jesenicku. Dívka spadla do nevyužívané zakryté studně na pozemku domu, o které nevěděli ani jeho majitelé.

30. května 2020 - Policie nalezla tělo hledaného čtyřměsíčního chlapce, po kterém od předchozího večera pátrala v Hoříně na Mělnicku. Chlapec se matce ztratil v zámeckém parku i s kočárkem. Pitva zemřelého kojence vyloučila cizí zavinění, dítě nezemřelo násilnou smrtí.

2. ledna 2023 - Policie nalezla v lese v oblasti Růžové hory v Krkonoších mrtvé čtyřicetiletou ženu z Prahy-západ a jejího tříletého syna, kteří se od pátku pohřešovali. Příčinu jejich smrti policie vyšetřuje.