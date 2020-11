Soud vyloučil advokáta Sokola z obhajoby v případu dvojnásobné vraždy

„Zvolený obhájce JUDr. Tomáš Sokol se vylučuje z obhajování obžalovaného Tomáše Fialy ve věci 57 T 5 / 2020,“ rozhodl předseda senátu Petr Blažek. Z vyhlášeného usnesení dále vyplývá, že po nabytí právní moci nesmí tento advokát hájit ve stejné kauze ani druhého obžalovaného Jiřího Nehybu.

Sokol s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Podal stížnost, kterou se bude zabývat Vrchní soud v Praze.

„S klienty jsme to probrali a dospěli jsme k závěru, že tady konflikt není. Výslovně jsem se ptal obou dvou, jestli by se do budoucna situace z hlediska jejich obhajoby, představ o obhajobě či možných argumentů mohla dostat do stádia, kdy by jejich výpovědi byly zjednodušeně řečeno v konfliktu zájmů, oba dva to vyloučili,“ uvedl před soudem advokát.



Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) § 37a (2) O vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce předseda senátu a v přípravném řízení soudce rozhodne též tehdy, jestliže obhájce vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných.

Rozpory ve výpovědích

Případ, ve kterém podle obžaloby chtěli dva mladí muži získat vilu v pražské části Bubeneč, což stálo její majitelku s partnerem život a jejich těla se našla na dně vodní nádrže Švihov, začal soud řešit letos v září.

Advokát Tomáš Sokol

Stíhaný student medicíny Jiří Nehyba už měl v té době podepsanou smlouvu o zastupování jak s Tomášem Sokolem, tak s jeho kolegou Václavem Chumem. Oba jsou ze stejné advokátní kanceláře. U hlavního líčení hájil Nehybu Chum.



Bývalý student matfyzu Tomáš Fiala měl jiného obhájce. Před týdnem ho nahradil Sokolem.



Podle státní zástupkyně Jany Murínové je to problém. Sokol se totiž stal obhájcem dvou mužů, v jejichž výpovědích jsou rozpory.



Fiala například tvrdí, že partnera majitelky vily Přemysla H. poznal až začátkem loňského června, krátce před jeho smrtí. Nehyba ale vypověděl, že se Přemysl H. znal s Fialou déle.

Součástí spisu je dopis, který napsal Fiala Nehybovi z vazby a v němž ho na rozdíl v tom, co říkají, upozornil: „Myslím, že by bylo fér, kdybys potvrdil moji výpověď v tom, že jsem Kozla (přezdívka usmrceného Přemysla H.) předtím nikdy neviděl a nejednal s ním. Protože v těch protokolech před řízením říkáš, žes mě s ním seznámil a že jsem u jedné schůzky byl.“



Nejde o jediný rozpor. Podle obžaloby odvezli mladíci po vraždě Přemysla H. jeho auto do Maďarska. Studenti se rozcházejí v tom, co se tam odehrálo. Fiala uvádí, že likvidoval stopy ve voze společně s Nehybou. Druhý muž vypověděl, že viděl Fialu, jak jde k autu s kanystrem, ale u toho, co se dělo pak, už nebyl.

„Je zde kolize mezi zájmy obžalovaných,“ konstatoval předseda senátu. Uvažoval, zda vyloučí z obhajoby celou Sokolovu kancelář, tedy i jeho kolegu Chuma. Nakonec tak neučinil.

„Kolize vznikla 30. října, tedy před týdnem. A od 30. října do dneška 6. listopadu se úkony trestního řízení nekonaly. To, že si pánové (Sokol a Chum) spolu povídali, na to měli do 30. října právo, zastupovali společně jednoho obžalovaného (Nehybu),“ uvedl soudce.

23. září 2020

Vila za 22 milionů

Podle státní zástupkyně Jany Murínové se Fiala spolu s Nehybou pokusili v roce 2019 získat podvodem nemovitost v Praze 6 v hodnotě 22 milionů korun, jejíž majitelka Marie D. byla později zavražděna. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich.



Aby se na podvod nepřišlo, smluvil si Fiala podle žalobkyně s majitelkou a jejím partnerem Přemyslem H. schůzku. Pak muže a ženu odvezl do rekreačního objektu, který si pronajal nedaleko nádrže Švihov. Tam je oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody. Nehyba krátce předtím odcestoval do zahraničí.



Fiala podle spisu způsobil muži několik sečných ran na hlavě, roztříštil mu lebku a pohmoždil mozek. Ženu pravděpodobně utopil, přesnou příčinu smrti však nebylo možné při pitvě zjistit kvůli stavu těla. Ostatky ležely ve vodě čtyři až pět měsíců a byly zatíženy závažím.

Oba obžalovaní muži vinu odmítají. Fiala tvrdí, že dvaasedmdesátiletou ženu zabil v hádce její partner Přemysl H., mladík pak v sebeobraně usmrtil jeho.



Fialovi hrozí výjimečný trest včetně doživotí. Nehyba je stíhaný za podvod a u soudu může dostat až 10 let vězení.