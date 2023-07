Soud opět zrušil „pojišťovnu“ na pokuty, vinklařením měla získat miliony

Kocourek založil Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, která má právní formu družstva, v roce 2013. Podle soudu za účelem vinklářství nebo-li pokoutnictví, což je jednání, kdy někdo proto, aby vydělal peníze, neoprávněně obstarává právní záležitosti jiného.

Klientům družstva, tedy těm, kteří zaplatili členský poplatek, měli Kocourek a někteří jeho spolupracovníci (zmocněnci) poskytovat právní služby, aniž by byli advokáty.

MVP zájemcům slibovala, že při uhrazení ročního paušálu sprovodí ze světa jejich dopravní přestupky. Zkoušela to obvykle různými obstrukcemi ve správním řízení, čímž chtěla dosáhnout promlčení zákonné lhůty.

Rozsudek popisuje desítky případů, kdy měl Kocourek a další ne-advokáti, které MVP platila, zastupovat řidiče ve správních řízeních vedených po celé republice. V rámci poplatku jim také poskytovali právní rady.

„Bylo prokázáno, že k tomu tyto osoby neměly oprávnění,“ konstatoval předseda senátu Jan Kratina. Členské příspěvky MVP podle něj byly v podstatě totéž jako paušální platby za právní služby advokátní kanceláři.

„Vytvoření družstva (MVP) mělo zastřít skutečný účel, tedy poskytování právních služeb, ovšem bez legální licence. Pan Kocourek družstvo ovládal, podle obchodního rejstříku byl jediným předsedou představenstva. Místopředsedy byli jeho bratr a další osoba,“ uvedl soudce.

Tisíce klientů, miliony korun

„Pojišťovna“ měla podle soudu inkasovat od lidí zhruba 5,5 tisíce plateb v celkové výši přes 15 milionů korun. Její šéf Kocourek se v ní nechal koncem roku 2014 zaměstnat jako právník s „papírově“ stanoveným platem 25 tisíc korun měsíčně.

Soud dospěl k závěru, že si díky tomu přišel v letech 2015 až 2021 minimálně na 1,875 milionu korun. Skutečná částka může být daleko vyšší, jenže důkazy chybějí, účetnictví družstva se totiž nenašlo.

Soudce v této souvislosti upozornil ještě na jednu věc. Kocourek jako právník družstva nebyl ani schopen přihlásit sám sebe na Českou správu sociálního zabezpečení, kde za něj měla MVP platit sociální pojištění.

„Soud má za to, že jde o určitou demonstraci toho, jak družstvo fungovalo. Je otázkou, zda tím nedošlo k trestnému činu neodvedení daně či jiného poplatku,“ dodal Kratina.

Kocourek se před soudem opakovaně hájil tím, že se v případě MVP nejednalo o podnikání a družstvo negenerovalo žádný zisk. Jeho osobní příjmy prý byly výhradně zaměstnanecké. Právní služby podle svých slov poskytoval pouze družstvu, což údajně ze zákona může i člověk, který není advokátem.

25. května 2022

Nejen nejpřísnější podmínka

Muž se také nově snažil soud přesvědčit, že jako předseda představenstva MVP skončil už v roce 2016. Tuto změnu včetně výmazu ostatních statutárů však nechal do obchodního rejstříku vyznačit až v průběhu letošního roku.

Státní zástupkyně i předseda senátu to považují za účelové. Kocourek se totiž veřejně chlubil, že MVP a vůbec celá idea „pojištění na pokuty“ je jeho nápad. Teď najednou nebyl schopen u soudu uvést, kdo po něm vedení jeho „pojišťovny“ převzal.

„Je velice nepravděpodobné, že by se dané funkce (předsedy představenstva) jen tak vzdal a nevěděl o tom, kdo za danou společnost jedná. Je nesporné, že ještě v roce 2020 poskytoval (v MVP) právní služby v zastoupení v rámci správních řízení, dále disponoval datovými schránkami a účtem (družstva),“ řekl předseda senátu.

Soud Kocourka potrestal nejpřísnější možnou tříletou podmínkou s odkladem na zkušební dobu pěti let, dále mu zakázal poskytování právních služeb a účast v orgánech firem na dobu pěti let. Na to, že povede řádný život, má dohlížet probační úředník.

Nezákonně podnikající MVP, která nemá podle Kocourka od roku 2016 žádný statutární orgán, soud zrušil. Přísnější trest nelze stíhané právnické osobě uložit.

V případě „pojišťovny“ i Kocourka jde o stejný postih, který dostali už loni. S jedinou výjimkou –⁠ soud nyní muži neuložil peněžitý trest ve výši dvou milionů korun. Kocourek je totiž v insolvenci a požádal o oddlužení.

Pohledávky podle jeho věřitelů přesáhly 700 tisíc korun a když insolvenční správce loni mapoval Kocourkův majetek, zjistil, že nemá vůbec nic –⁠ soupis toho, co vlastní, činí rovných „nula korun“.

Nepravomocně odsouzený Kocourek avizoval, že se proti čtvrtečnímu verdiktu odvolá k Městskému soudu v Praze. Opatrovník Motoristické vzájemné pojišťovny před kamerou iDNES.tv uvedl, že se o dalším postupu bude muset poradit se statutárním orgánem, přičemž se na chodbě soudu obracel ke Kocourkovi (viz úvodní video). To by nasvědčovalo tomu, že muž dál zůstává šéfem MVP, ač tvrdí opak.

23. května 2022

Útok na strážníka i podvod

Pětatřicetiletý Kocourek nestojí před soudem poprvé. V roce 2016 dostal pravomocně devět měsíců podmíněně za zločin násilí vůči úřední osobě. Při řešení přestupku v centru Prahy odmítl respektovat pokyn strážníka, aby neodjížděl.

Kocourek ho ignoroval, sedl do auta, nastartoval, vytočil kola vlevo, i když věděl, že městský policista stojí na boku těsně vedle vozidla, a prudce se rozjel. Strážník se v tu chvíli z obavy, že spadne pod kola, zachytil střešní lišty automobilu.

„Přestože obviněný věděl, že poškozený se uvedeného vozidla drží, pokračoval v prudké jízdě, přičemž během jízdy byl neustále poškozeným vyzýván, aby vozidlo zastavil, na což nereagoval, a proto poškozený použil hrozbu střelnou zbraní. Následně obviněný zastavil, neboť mu cestu zablokoval jiný automobil,“ popisuje soudní dokument situaci, z níž strážník vyvázl se zhmožděnýma nohama.

V červenci 2017 si Kocourek u Obvodního soudu pro Prahu 10 vyslechl další rozsudek – 34 měsíců podmíněně s odkladem na 4,5 roku. Soud tentokrát řešil jeho podvod. Kocourek nabízel prostřednictvím internetu institucím, firmám i lidem účast na seminářích a konferencích, aniž by měl zajištěné prostory nebo přednášející. Podle soudu šlo Kocourkovi jen o to, aby od zájemců získal účastnický poplatek. Podvést tak měl asi 140 subjektů.