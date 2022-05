Žalobce žádá zrušení „pojišťovny“, která nabízí pojištění proti pokutám

„Právnická osoba byla založena za účelem páchání trestné činnosti, po dobu mnoha let trestnou činnost páchala, neoprávněná činnost byla dominantním charakterem její činnosti, takže navrhujeme zrušení právnické osoby, tedy zrušení Motoristické vzájemné pojišťovny,“ uvedl v rámci závěrečné řeči státní zástupce Tomáš Jarolímek.

Pro jejího zakladatele a letitého předsedu představenstva Petra Kocourka žádá žalobce za neoprávněné podnikání nejpřísnější podmínku, tedy tři roky vězení s odkladem na pětiletou zkušební dobu, dvoumilionový peněžitý trest a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem.

„Je to nesmysl, stojí to na vodě. Dovozují tam věci, které jsou úplně v rozporu se spisem. Státní zástupce převzal přesně to jednání, proti kterému jsme chtěli bojovat, a kterého se dopouštěli státní úředníci, kteří měli desátky z uložených pokut. Předpokládám, že budu zproštěn, to je jasný,“ řekl iDNES.cz obžalovaný Kocourek.

Motoristická vzájemná pojišťovna (MOTOPOJ) vznikla v roce 2013. Nešlo o pojišťovnu, ale o družstvo, takže se na ni nevztahoval zákon o pojišťovnictví ani státní dohled. Klientům měla po zaplacení „pojištění proti pokutám“ (v nejlevnější variantě kolem čtyř tisíc korun ročně) zajistit ochranu před postihem za dopravní přestupky.

V praxi MOTOPOJ procesními obstrukcemi zahlcoval systém, protahoval správní řízení například střídáním doručovacích adres v Panamě či na Kanárských ostrovech a snažil se dosáhnout zániku odpovědnosti za spáchaný přestupek. V řadě případů „pojišťovna“ nebyla úspěšná a zklamaní lidé hovořili například na sociálních sítích o podvodu.

Řidiči zaplatili desítky milionů

Podle Kocourka měl MOTOPOJ asi deset tisíc klientů. Obžaloba jich uvádí zhruba sedm tisíc. Družstvo od nich vybralo kolem 39 milionů korun.

„Obžaloba stojí na tom, že jednání pojišťovny bylo zastřeným jednáním, to znamená, že jeho cílem bylo poskytování právních služeb klientům osobou k tomu neoprávněnou,“ uvedl státní zástupce.

Podle něj si MOTOPOJ jen na okrajovou část právních úkonů spojených se správním řízením najímal skutečné advokáty, jinak se obhajobě věnovali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění.

Kocourek i opatrovník družstva pohled obžaloby odmítají. Uvedli, že nepodnikali a že jim nešlo o zisk. Z klientských příspěvků prý hradili výdaje spojené se zastupováním řidičů, například soudní poplatky či pohonné hmoty při cestách k soudům, ale také platy zaměstnanců. Kocourek předložil u soudu smlouvu, v níž byl jeho měsíční příjem stanoven na 25 tisíc hrubého.

„Máme za to, že příjem tvrzený v pracovní smlouvě, není reálný, že byl mnohem vyšší, že si přes hotovostní výběry vyplácel mnohem vyšší částky,“ oponoval Jarolímek. Kocourek si podle obžaloby přišel nezákonným podnikáním minimálně na dva miliony korun. Dalších nejméně devět milionů měli získat jeho spolupracovníci.

Otázce, kolik peněz si skutečně vydělal, se Kocourek před kamerou iDNES.cz zasmál. „To je předmětem dokazování v trestním řízení, takže k tomu se s dovolením nebudu vyjadřovat,“ prohlásil muž, který byl spojován například také s nabídkou pojištění proti EET či zákazu kouření v restauracích.

Soud dnes ukončil dokazování, vyslechl závěrečné řeči a poté předsedkyně senátu Pavla Hájková oznámila, že rozsudek vyhlásí ve středu 25. května.