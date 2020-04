I přes opatření nákaza pronikla i do domovů pro seniory ve Zlínském kraji

Test na koronavirus podstoupily čtyři klientky domova pro seniory v Lukově v polovině minulého týdne a o víkendu se u dvou z nich nákaza potvrdila. Během neděle je zdravotníci převezli do Uherskohradišťské nemocnice.

„Rozhodli jsme tak proto, že ostatní v domově se jeví jako zdraví. Navíc jsou nemocniční lůžka k dispozici,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

V domově žije 203 klientů, z toho téměř 80 procent je imobilních, další trpí Alzheimerovou chorobou.



Během víkendu tam odebrali vzorky od více než 50 dalších lidí z řad klientů i personálu. Včera kolem 18. hodiny jich měla laboratoř asi polovinu vyhodnocenou. „A jsou negativní,“ dodal Čunek.

Domov byl na situaci připravený. V průběhu týdne lékař pozoroval u zmíněné čtveřice žen mírné příznaky respiračního onemocnění. Proto je přemístili do karantény, kde následovaly odběry vzorků.

Oddělené prostory domov připravil ještě dříve, než se stejným požadavkem přišel stát. Následně je rozšiřoval a nyní má jednolůžkové pokoje pro lidi v karanténě a další pro klienty s potvrzeným onemocněním. Jsou v samostatné části budovy, která má vlastní vchod, a čítají 22 lůžek.

Pokud by to situace vyžadovala, rozšířili by pokoje v izolaci na dvoulůžkové, aby pojaly více nemocných. To je ale extrémní scénář. „Děláme všechno pro to, aby se nákaza nerozšířila,“ reagovala ředitelka domova Michaela Procházková.

Pro uzavřené oddělení museli vyřešit také nakládání s odpadem nebo praní prádla. Mimořádná bezpečnostní opatření zahrnují i zvýšenou dezinfekci prostor a pečovatelky ke každému klientovi vstupují v jednorázovém plášti, který při opuštění pokoje svlékají, aby nedocházelo k přenosu na další pokoj.

Také proto nyní domov v Lukově požádal o pomoc se zajištěním jednorázových overalů a plášťů. Podle hejtmana těchto ochranných pomůcek není dost pro všechny nemocnice a domovy pro seniory. „Tím, že jsme převezli pacientky do nemocnice, se jim situace trochu zjednoduší,“ konstatoval Čunek.

Služba v karanténě je mimořádně těžká

Dosud kraj distribuoval lékařům a poskytovatelům sociálních služeb 22 700 respirátorů, 21 400 roušek, 2 200 rukavic a 800 obleků. V obcích s rozšířenou působností zřídil výdejní místa, odkud materiál putuje do konkrétních zařízení.

Ve službě na uzavřeném oddělení je tým pečovatelek, které se dobrovolně přihlásily. „Musím jim poděkovat. Zájem byl větší, než jsme v první chvíli potřebovali,“ vzkázala Procházková.

Pro pečovatelky jde přitom o velkou zátěž. Dokud byli lidé jen v karanténě, mohly – za dodržení přísných hygienických podmínek – pracovat v běžných směnách. Po potvrzení nákazy ale nastupuje takzvaný režim 24/7, tedy nepřetržitá směna. Pracovníci pak domov vůbec neopouštějí.

Zařízení v Lukově je již od začátku března uzavřené a jeho vedení klientům doporučilo, aby co nejvíce zůstávali na pokojích. Tam také jedí, aby se zabránilo kumulaci lidí. Uvolnění části domova pro karanténní oddělení znamenalo, že se pokoje změnily na tří- i čtyřlůžkové a část lidí se tedy musela přestěhovat.

Ne všichni klienti jsou ve stavu, aby změny chápali, velká část seniorů je ale podle ředitelky přijala s pochopením. „Stmelilo nás to. Rozumí tomu, že se je snažíme ochránit,“ popsala Procházková.

Pokud by se přes všechna přijatá opatření nákaza přece jen šířila, uvažuje vedení domova o tom, že vyzve rodiny klientů, aby o své příbuzné dočasně pečovali doma. Takovou možnost nabídlo už dříve, odezva ovšem nepřišla.

V Nezdenicích onemocněla kuchařka

Nemocí je zasažený také domov pro seniory v Nezdenicích, ve kterém žije 150 klientů. Tady onemocněla jedna z kuchařek a zařízení se tak ocitlo v obtížné situaci. Na sociálních sítích se proto objevila prosba o pomoc se zajištěním provozu kuchyně.

„Reagovalo na ni několik kuchařů, takže už máme stravování pro klienty zařízené,“ řekl včera vedoucí domova Martin Liška.

Testy o víkendu odhalily onemocnění i u jedné ze zdravotních sester oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Baťovy nemocnice. Otestováni byli i její kolegové, u nich se ale koronavirus nepotvrdil.

U dvou z 23 osob byl výsledek nejasný a testy se budou muset opakovat. Zlínská nemocnice je tak poslední ze čtyř krajských nemocnic, kde se onemocnění u některého ze zdravotníků potvrdilo. Jde ale o jednotlivce.