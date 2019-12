Zlínský kraj má nový časopis, dřívější magazín dál vydává soukromník

Běžný čtenář na první pohled žádný rozdíl nevidí. Časopisy vycházející ve Zlínském kraji s názvem Magazín 21 a Okno do kraje mají stejný počet stránek i formát, jsou zdarma, lidé je dostávají do schránek jednou měsíčně a v obou si přečtete rozhovory, tematické články, pozvánky na kulturní akce i inzeráty.

Oba se však liší. Ten první začal nově vydávat Zlínský kraj, ve vydávání druhého pokračuje společnost Hexxa.

„Vytvořili jsme vlastní krajský magazín, který připravují naši redaktoři přímo v sídle kraje v jedenadvacáté budově. Oproti předchozí smlouvě jsme ušetřili přes milion korun. Značku jsme bohužel museli vytvořit novou,“ podotkl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Proč ale obyvatelé dostávají do schránek dva obsahově podobné časopisy? Po patnácti letech totiž skončila smlouva mezi Zlínským krajem a společností Hexxa, která Okno do kraje dlouhé roky vydávala. Kraj si u ní, jako u vydavatele, pouze platil prostor pro své články.

Proto úřad v květnu vyhlásil veřejnou zakázku, aby našel nového vydavatele. Hexxa se do ní přihlásila, ale nevyhrála. Uspěla zlínská tiskárna Graspo. Za výrobu jednoho čísla magazínu v nákladu 248 tisíc výtisků nabídla nejnižší cenu, tedy 168 640 korun bez DPH. To bylo o 360 korun méně než částka, se kterou se do řízení přihlásila firma Hexxa. Další zájemci z celé země nabídli cenu o 30 až 220 tisíc korun vyšší.

Graspo splnilo i upravené kvalifikační podmínky. Kraj ve vyhlášené zakázce původně po uchazečích žádal seznam významných zakázek, kdy firma v posledních třech letech pravidelně zpracovávala a vydávala nějaký časopis či noviny. Po několika dnech se však podmínky změnily na pravidelné zpracování a tisk časopisu či novin.

„Nechtěli jsme nikoho zvýhodňovat nebo zakázku někomu šít takzvaně na míru. Právníci nás upozornili, že původně zadané podmínky by mohly vypadat tak, že protežujeme dosavadního dodavatele, takže jsme je změnili,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

V Hexxe má podíl otec krajského zastupitele Pajonka

Zlínský kraj také ušetřil. Podle Kousalové se cena jednoho nákladu pohybovala v minulých letech kolem 317 tisíc korun, po volbách spadla na 252 tisíc a s novou smlouvou se kraj dostal na necelých 200 tisíc.

Ve veřejné zakázce byla maximální celková cena stanovená na 3,8 milionu korun. A to za čísla vydaná od září letošního roku do června 2021. Dohromady by měla firma Graspo postupně vydat dvacet magazínů vždy v nákladu 248 tisíc kusů, které doručovatelé České pošty roznesou do každé domácnosti ve Zlínském kraji.

Se změnou vydavatele ale kraj přišel o zavedenou značku neboli název časopisu Okno do kraje, jejímž vlastníkem je stále Hexxa. Proto musel vymyslet nový název a svůj měsíčník pojmenoval Magazín 21, čímž odkazuje na sídlo krajského úřadu v baťovském areálu.

„Naší hlavní motivací bylo mít po dlouhých letech konečně vlastní krajský magazín s vlastní značkou,“ konstatovala Kousalová.

Jestli se stávající Okno do kraje bude vůči novému krajskému magazínu vymezovat, odlišovat, měnit obsah nebo se zaměřovat na jiné čtenáře, není jasné.

„V této chvíli se k tomu nechceme jakkoliv vyjadřovat,“ sdělil David Grác, který je jednatelem firmy Hexxa.

V říjnovém vydání ovšem čtenářům napsal, že Okno do kraje chce přinášet hlavně tipy na využití volného času, rady, jak řešit konkrétní životní situace, rozhovory se zajímavými osobnostmi, informace o atraktivních místech a zajímavosti z regionu.

„Nevyhneme se ani tomu, věnovat část rozsahu zpravodajství – hlavně těm problémům, které do větší či menší míry ovlivňují životy nás všech,“ doplnil v magazínu Grác.

S blížícími se krajskými volbami tento časopis jako zavedená značka může lákat politické strany a hnutí.

Není přitom bez zajímavosti, že jedním ze společníků ve firmě Hexxa je otec krajského opozičního zastupitele Miroslav Pajonk. Podle obchodního rejstříku do ní vstoupil v lednu 2018 a drží dvacetiprocentní podíl.

„Byla to obchodní záležitost mezi nimi, která s naší stranou nesouvisí. Nijak jsme se o prostor v magazínu nesnažili. Ale řekl bych, že tento časopis bude přístupnější i odlišným politickým názorům, než byl dosud ten krajský,“ vysvětlil Tomáš Pajonk (Svobodní a Soukromníci).