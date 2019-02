Zlínský kraj řeší jak snížit hluk z dopravy. Nejúčinnější by byly obchvaty

9:31 , aktualizováno 9:31

Přes tři miliony aut ročně projedou centry sedmi měst ve Zlínském kraji, jejich obyvatelé tak musí snášet nadměrný hluk. Jak je silný a co se dá dělat pro to, aby se lidem ulevilo, popíše akční plán protihlukových opatření. Vedení kraje ho bude mít k dispozici do září.