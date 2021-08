Sraz tahačů nebude, zlínský magistrát včas nevyřídil žádost pořadatelů

Oblíbené setkání řidičů kamionů z různých koutů Česka i zahraničí se mělo uskutečnit o tomto víkendu. Dva dny před vypuknutím 15. ročníku Truck Srazu Zlín, na který mělo přijet 120 kamionů z Česka, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska, Rakouska nebo Finska, však pořadatelé oznámili jeho zrušení.

„Je to smutná zpráva. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale ani přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat potřebná povolení od zlínského magistrátu,“ oznámil za pořadatele Radek Topič.

„Pro účastníky je tento sraz prestižní záležitostí a užívají si ho i diváci, víme, že byli všichni natěšení. Všem se moc omlouváme,“ dodal.

Řada lidí se o zrušení akce dozvěděla na poslední chvíli a tato informace vyvolala na sociálních sítích velkou diskusi a rozhořčení.



Podle komentářů měly do Zlína namířeno celé rodiny s dětmi i obdivovatelé kamionů z celé země. Na cestě už byl kamion z Finska, který se musel vrátit.

Třídenní akce lákala mimo jiné na prohlídku naleštěných a upravených trucků v Březůvkách u Zlína i na spanilou jízdu městem. Akce se obvykle účastnily tisíce lidí.

Důvodů, kvůli kterým musel být letos sraz narychlo zrušený, je zřejmě více. Kvůli vládním nařízením, která upravují počet lidí na venkovních akcích, pořadatelé vyčkávali. Až na konci července totiž vláda oznámila, kolik lidí se může sejít na akcích v srpnu.

„Mohlo se také stát, že by to zakázali úplně. A kdyby ponechali tři tisíce lidí venku, museli bychom sraz omezit, což by byla také změna. Proto jsme čekali a žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace, kterou za normálních okolností podáváme někdy v květnu, jsme podali na magistrát před dvěma týdny,“ vysvětlil Topič.

Úřad s vydáním povolení neměl v předchozích ročnících problém. Teď se ale žádosti, podle všeho, nikdo nevěnoval. Pořadatel nicméně uznal, že úředníci neporušili žádnou zákonnou lhůtu.

„Chyba byla na všech stranách. Žádost byla podaná pozdě, navíc nekompletní,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec.

„Úředníci stavebního úřadu bohužel nestihli žádost vypořádat tak, aby povolení nabylo právní moci. Jde ale o státní správu a jako zástupci města nemáme žádnou pravomoc ovlivňovat jejich práci,“ vysvětlil primátor s tím, že se s pořadateli domluví na podpoře akce ze strany města v příštích letech.