Zápisy ve Zlínském kraji začaly, míst pro šest tisíc prvňáků je dost

Skupina dětí v rozmezí čtvrté a páté třídy pobíhá po terase chaty ve zlínské části Mladcová a hledá. Někde v prostoru je patnáct lístečků, každý obsahuje dvě věty a v jedné z nich je chyba. Kdo ji najde, zapíše si správné písmeno do tajenky. „Kde je šestka? Tu jsem nenašla,“ ptá se jedna z dívek.

Několik dalších se shoduje, že šestku taky nemají. „Já ji mám. Už ale nevím, kde byla,“ hlásí další školačka. Jsou v pohybu, přesto se soustředí na práci. Nakonec se lísteček s pořadovým číslem šest najde a tajenka je dokončena.

Hledání mělo svůj význam. Před chvílí se děti vrátily z hudebky, rozezpívané, plné dojmů. Aktivita venku převedla jejich pozornost k češtině. Teď se vrátí do třídy a sednou si k pracovním sešitům.

„Děláme přídavná jména, jde to docela dobře,“ říká čtvrťák Jonáš a ukazuje vyplněnou stránku. Ve vedlejší místnosti se děti od první do třetí třídy učí matematiku. Skupinka druháků se zašila do rohu místnosti. Ne proto, aby mohli nerušeně opisovat, každý totiž dělá něco jiného. Mají přitom nalistovanou stejnou stránku.

„Vybral jsem si tohle cvičení. Jdu od jednoduššího ke složitějšímu,“ vysvětluje Viktor. Jeho spolužák oponuje. „Podle mě je teda jednodušší toto,“ a ukazuje cvičení uprostřed stránky. Má ho skoro hotové.

Všichni jsou žáky lesní školy Sýkorka, která funguje už pátým rokem a je jednou z možností alternativního vzdělávání na Zlínsku. Nabídku státních základních škol tady rozšiřují i jiné pedagogické přístupy.

K dispozici jsou další komunitní školy, které stejně jako lesní škola sdružují děti na domácím vzdělávání, rodiče také mohou pro své děti volit Montessori či waldorfskou pedagogiku nebo je zapsat do Scio školy. Nabídka alternativního vzdělávání reaguje na poptávku, postupně roste a doplňuje státní základní školy.

Děti i vyučující z lesní školy Sýkorka se ráno scházejí na konečné autobusu na Mladcové a do školy pak pokračují společně. Dospělý cestu zvládne svižnou chůzí za pár minut. Školáci jdou ale lesem, v průměru hodinu a půl. Cestou se vyřádí, ale taky třeba sčítají a odčítají šišky nebo je seřadí podle velikosti. Ti starší hledají v lese vyjmenovaná slova. Třeba mýtinu, bylinu nebo mohou klopýtnout.

Ve Zlíně jednu třídu pro prvňáky přidali

Součástí je i takzvaná předškola, což je poslední ročník mateřinky, v němž mají předškoláci povinnou docházku. Otevřená je všem. „Chodí k nám i děti z běžných školek, třeba jen na dva dny v týdnu, aby si zažily něco jiného,“ vysvětluje jeden ze spoluzakladatelů školy Karel Štefl. Jaký typ školy pro ně potom rodiče zvolí, nehraje roli.

Ve Zlínském kraji se letos do první třídy chystá další silný ročník. Loni nastoupilo bezmála šest tisíc dětí, letos jich zřejmě bude ještě o něco víc. Pro některé předškoláky budou rodiče žádat odklad školní docházky, reálné počty prvňáků tak budou k dispozici až se začátkem školního roku.

Ve Zlíně nicméně museli navýšit kapacitu Základní školy M. Alše, kde otevřou místo tří tříd čtyři. Hrozilo totiž, že část dětí z lokality bude muset změnit spádovou školu. To by ale mohlo vést k rozdělení sourozenců a mít každé z dětí na jiné škole komplikuje situaci rodičům.

Tomu chtělo město předejít. „Taky jsme se chtěli vyhnout tomu, aby byly třídy v prvním ročníku naplněné na maximum,“ vysvětlila městská radní odpovědná za školství Martina Hladíková. „To se podařilo otevřením další třídy,“ dodala.

Nově mohou školy zohlednit při přijetí dítěte to, jestli má ve škole staršího sourozence. To dosud možné nebylo a v některých letech musely školy losovat i mezi dětmi ze spádové oblasti.

„Aktuálně jsou kapacity ve školách dostatečné i na to, aby mohly přijmout také žáky z Ukrajiny,“ ujistila Hladíková. Ti půjdou k zápisu v jiném termínu, stejně jako loni se zápis dětí z Ukrajiny koná v červnu.

Míst pro prvňáky je dost i v dalších městech

Novou školní třídu otevřou také na Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí, i když kapacitu škol mají dostatečnou. Určená bude jen pro některé školáky.

„Je to třída v programu Svět poznání a je pro mimořádně nadané děti. Musí projít přijímacím řízením a inteligenčními testy,“ vysvětlila místostarostka města Yvona Wojaczková. Od běžné třídy v základní škole se bude lišit rozšířenou výukou jazyků, logiky a matematiky.

Ve Vsetíně a Uherském Hradišti další třídy nepřidávali. „U nás je situace stabilní a počty dětí, které by měly nastoupit do prvních tříd, se z roku na rok výrazně neliší,“ potvrdila vedoucí odboru školství uherskohradišťské radnice Dana Stojnová.

Ve Vsetíně mají k dispozici víc prostoru v budovách škol, než je školáků. Využijí je proto od září pro děti předškolní. „V Základní škole Luh vzniknou dvě dětské skupiny,“ upozornil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň. Ty doplní kapacity mateřských škol.

Zápisy se mohou konat během celého dubna. Ve Vsetíně začaly už v pondělí a skončí ve středu. Ve Zlíně se konaly v úterý, za sebou je mají i předškoláci v Kroměříži. V Uherském Hradišti jsou naplánované od 13. do 15. dubna a ve Valašském Meziříčí na 20. dubna.